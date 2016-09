Ley de partidos políticos e inclusión de los jóvenes

Dando continuidad al análisis que comenzamos a hacer en nuestra entrega anterior, nos preguntamos ¿permitirá la ley de partidos políticos de la República Dominicana, una mayor inclusión de los jóvenes en la política?

P ensamos que es necesario que se dé oportunidad a los jóvenes y en este momento no hay espacio para ellos. Para que esto suceda, los legisladores y las entidades que han propuesto este proyecto de ley, deberían incluir una cuota para la juventud antes de que se apruebe.



Como propuesta estimamos prudente que cada partido político cuente obligatoriamente con un Instituto de Formación Política con el fin de capacitar a los jóvenes desde su inicio en la vida política, para que cuando se participe en la política, se realice con los conocimientos requeridos, así como también las candidaturas a los puestos electivos a nivel municipal, a nivel congresual, que se tenga una cuota obligatoria de participación y que la ley así lo establezca claramente, no solamente en los cargos electivos, sino también en la directiva de los partidos políticos.



En la actualidad, si analizamos los puestos de dirección, no hay jóvenes en ellos. Hay que crear la cultura sobre la base de la alternabilidad de poder. Debe existir voluntad política para hacerlo, una normativa no es suficiente, debido a que esta normativa se convertiría en una más de las tantas que existen y que no se cumplen.



Consideramos que el Ministerio de la Juventud podría realizar un buen trabajo en conjunto con los partidos políticos, con mayor dedicación a favor de nuestros jóvenes, recordando la frase de Don Cuchito “Si el país se preocupa por tener una buena juventud, la sociedad será igual de buena, debido a que la juventud es la base de toda sociedad”. l