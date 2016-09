La mentira, el peor enemigo de la relación de pareja

Uno de los aspectos recurrentes más negativos en una relación es la mentira, que quizás sin proponérselo termina siendo parte del componente cotidiano en la convivencia conyugal o unión de pareja.



¿Por qué mienten las personas? Todos hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Según investigaciones, los adultos decimos como media de 1 a 6 mentiras al día.



Parece ser que mentir tiene sus beneficios: eludimos responsabilidades, evitamos castigos, salvaguardamos nuestra imagen ante la visión de los otros… aunque el mentir también va relacionado con características de personalidad.



Los extrovertidos mienten más que los introvertidos y en términos de género, tanto hombres como mujeres mienten por igual, pero por diferentes motivos. Los hombres mienten para dar una mejor imagen o impresión de sí mismos, mientras que las mujeres tienden a mentir para hacer sentir mejor a la otra persona.



Con respecto a la pareja, la confianza es una base importantísima para que funcione. La mentira, ya sea por omisión o por comisión, es devastadora y afecta a la fidelidad, la intimidad entre las dos personas y debilita todas las bases sobre las que se asentó esa relación.



“Una persona que miente constante- mente en una relación no se siente satisfecha con la realidad que vive y no tiene mecanismo de afrontamiento para resolver conflictos; y no tiende a decir la verdad por miedo a generar conflictos mayores”, sostiene Vanessa Espaillat, experta en terapia familiar y de pareja.



De acuerdo con la psicoterapeuta Beatriz Abad, cuando las mentiras entre la pareja se ven descubiertas, muchas siguen unidas, no por amor, sino porque existen elementos que las motivan a continuar juntas como lo económico, porque desean mantener un estatus social. Así muchos expertos sostienen que la persona que miente, desea aparentar una falsa imagen ante su pareja para conseguir lo que no puede obtener siendo quien realmente es.



La mentira piadosa no existe

Se dice que existen las mentiras piadosas, y nada más lejos de la realidad porque el que miente lo hace siempre para beneficiar su ego y no para contribuir con el beneficio de la otra persona. Cuando una mentira es descubierta, sobre todo en la pareja, produce rabia, dolor, desilusión y la pérdida de confianza.



Es una experiencia extremadamente devastadora. Cuando se trata de una infidelidad marital puede darse desde mensajes de texto secretos, conversaciones telefónicas, intercambios en Internet hasta relaciones extramatrimoniales a largo plazo. Engañar a tu pareja y mentir para cubrirlo conduce naturalmente a la desconfianza y al término de la relación.



¿Se puede reconstruir la confianza?

La confianza en sí es un arma de doble filo, la cual si la sabes usar te beneficiará enormemente, pero si la confianza la usamos en forma negativa (usando a las personas, mintiéndoles o engañándolas) puede ser que llegue a dañar tanto a ti como a tu pareja de una forma tan poco imaginaria que es capaz de arrasar con todo lo que has construido dejándolo enterrado mil metros bajo tierra.



Para mantener la confianza se debe tener en claro que hay que eliminar las mentiras por completo. En la relación se debe saber que no existen las mentiras piadosas o blancas, no hay mentiras buenas, todas son malas y tienen un efecto negativo en algún minuto de la vida.



Aunque una pareja puede reconstruir la confianza, la velocidad y el grado de recuperación dependen de las acciones de la pareja que engañó. Sin embargo, muchos no comprenden los sentimientos por los que pasan sus parejas y no tienen idea de qué hacer para recuperar la confianza.



Algunas acciones que la pareja podría llevar a cabo para recuperar la confianza perdida a causa de la mentira, son: no vivir con resentimiento, ya que es el peor sentimiento y el que más deteriora una relación sentimental, pues lo que se logra es enfocarse en el dolor y recordar de forma constante la falta cometida por el compañero.



Tampoco es recomendable buscar venganza. Por lo general algunas personas, para “sacarse la espina” del dolor y la traición, recurren a la venganza, pero ese sentimiento de victoria no dura mucho, y es probable que después te sientas mal o quieras más.



Hablen acerca de sus inconvenientes y diferencias. La comunicación sincera es quizás la única arma que les ayudará a entender a la otra persona, les permitirá ponerse en el lugar del otro y les dará las pautas para crecer como pareja e individualmente y no volver a cometer los mismos errores del pasado. l