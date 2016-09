Pujols da su jonrón 589; Martínez ganó para SL

05/09/2016 12:00 AM - AP

El dominicano Albert Pujols y C.J. Cron batearon jonrones seguidos en la primera entrada y los Angelinos de Los Ángeles se impusieron ayer 4-2 a los Marineros, pese a perder al abridor Matt Shoemaker, golpeado en la cabeza por un lineazo.



Seis relevistas se combinaron para maniatar a los Marineros luego que Shoemaker fue golpeado en la parte derecha de la cabeza por una pelota que bateó Kyle Seager en el segundo inning, con un out.



Pujols pegó su 29no. vuelacerca de la temporada, frente al abridor de Seattle, Hisashi Iwakuma (14-11). Fue también el 589 de su carrera y su tercero en los dos últimos partidos en Seattle.



Por los Angelinos, el dominicano Pujols de 4-3 con una anotada y dos producidas. El venezolano Rafael Ortega de 4-0.



Por los Marineros, los dominicanos Robinson Canó de 4-2 con una anotada y una empujada, con su cuadrangular 31 de la campaña, y Nelson Cruz de 4-2 con una anotada y una remolcada, Ketel Marte de 3-1. Leonys Martín de 4-1.



Martínez ganó su 13

En Cincinnati, Randal Grichuk y Kolten Wong aportaron cuadrangulares, el abridor dominicano Carlos Martínez mantuvo la blanqueada hasta el séptimo inning y los Cardenales de San Luis salieron ayer de un bache de tres derrotas en fila al vencer 5-2 a los Rojos.



El puertorriqueño Yadier Molina conectó dos de los cinco hits de los Cardenales mientras el equipo evitaba ser barrido en Cincinnati por primera vez desde julio de 2012.



San Luis llegó al partido con ventaja de un juego sobre los Mets por el último puesto de postemporada de la Liga Nacional. Nueva York recibía a Washington en el juego del domingo por la noche.



Martínez (13-7) permitió tres hits en seis entradas en blanco antes que los Rojos le propinaran tres imparables y dos carreras para sacarlo del partido después de encarar a tres bateadores en la séptima. Concedió cinco pasaportes y ponchó a seis para mejorar su foja a 8-1 en 13 aperturas como visitante en la presente campaña de las Mayores.



Repetición quita juego sin hit

En Oakland, la repetición en video privó al venezolano Eduardo Rodríguez de un juego sin hit, cuando había dos outs en el octavo inning, y los Medias Rojas de Boston terminaron cayendo ayer por 1-0 a los Atléticos de Oakland.



Los Atléticos ganaron gracias a un doblete de Khris Davis en el noveno inning, que puso fin al encuentro. Brock Holt no controló adecuadamente una pelota conectada por Davis a las profundidades del jardín izquierdo para un batazo de dos esquinas. El error permitió que Danny Valencia anotara desde la inicial.



Valencia gestionó un boleto de Craig Kimbrel (2-4) y Oakland evitó la barrida en la serie de tres encuentros.



Marcus Semien se embasó mediante un sencillo dentro del cuadro en el octavo episodio, después de que Rodríguez alcanzó a tocar el roletazo con la pierna derecha. El derecho recogió la pelota y lanzó a la inicial, donde el umpire Laz Díaz marcó inicialmente out.



El mánager de los Atléticos de Oakland, Bob Melvin, desafió la decisión, que se revocó tras una revisión que demoró apenas 19 segundos.



Ryan Madson (5-4) resolvió el noveno capítulo y se embolsó la victoria.



Por los Medias Rojas, los dominicanos David Ortiz de 2-0, Hanley Ramírez de 4-0. El venezolano Sandy León de 4-1. El Cubano Yoan Moncada de 4-2.