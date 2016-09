Bartolo se crece y Ubaldo lanzó juego completo

Bartolo Colón lanzó pelota de cinco hits, Matt Reynolds bateó un jonrón para tomar la ventaja y los Mets de Nueva York vencieron 5-0 a los Rojos de Cincinnati. Kelly Johnson también la desapareció en la sexta victoria en ocho juegos de los Mets. Nueva York suma 12 triunfos al hilo sobre Cincinnati. “Nos dio lo que siempre hace”, dijo el dirigente de los Mets, Terry Collins. “Nos dio entradas de calidad. Es un tipo increíble”, agregó. El dominicano Colón (13-7) exhibe foja de 4-1 con 2.25 de efectividad en sus últimas siete salidas. Los Rojos colocaron corredores en tercer sin out en dos ocasiones, pero Colón supo salir bien librado.



“Nunca tuve presión en absoluto. Sabía que muchos de los veteranos estaban recibiendo el día de hoy (ayer) libre”, dijo el nativo de Altamira, Puerto Plata a través de un traductor. “Salir delante de los bateadores fue clave para mí”, agregó.



Nueva York tuvo breve descanso tras vencer 5-1 a Washington el domingo, pero Colón viajó adelantado a Cincinnati y esa estrategia rindió dividendos. Los Mets amanecieron un juego detrás de San Luis por el segundo wildcard de la Liga Nacional. Jay Bruce se fue de 4-0 con dos ponches en su primer juego en Cincinnati desde que los Rojos le traspasaron a los Mets el 1 de agosto.



Por los Mets, el dominicano Alejandro De Aza de 3-0, una impulsada. Los venezolanos Wilmer Flores de 4-3; y Asdrúbal Cabrera de 1-1, una impulsada.

Por los Rojos, los venezolanos José Peraza de 4-2; y Eugenio Suárez de 4-1.



Jiménez dominó a Tampa



El abridor dominicano Ubaldo Jiménez lanzó pelota de dos hits en su primer juego completo desde 2011, Chris Davis conectó cuadrangular y produjo tres carreras y los Orioles de Baltimore, que pelean un lugar en playoffs, vencieron 7-3 a los Rays de Tampa Bay.



Jiménez (6-11) ponchó a seis y dio un pasaporte. Después de otorgar un jonrón de tres carreras de Logan Morrison en el primer episodio, el derecho retiró a 25 de 26 bateadores —y el único jugador que se embasó fue por medio de base por bolas en la cuarta entrada.



“No fue fácil”, dijo Jiménez, quien logró su noveno juego completo de su carrera en las Grandes Ligas. “Nunca es fácil hacer out. El sinker me estaba funcionando después de la primera entrada. Siempre estuvo bajito”, agregó.



Davis bateó su 34 cuadrangular, un batazo solitario de Matt Andriese, durante una cuarta entrada de dos carreras. Davis impulsó dos más con un sencillo en un quinto inning que cruzaron el plato cinco veces para poner la pizarra 7-3.



Evan Longoria, de los Rays, abandonó el juego con dolencias en su mano derecha. Fue golpeado por un lanzamiento en el primer inning pero permaneció en el encuentro hasta que fue reemplazado en el quinto. Los Rays informaron que los estudios de rayos X de la mano de Longoria no presentaron fractura.



Andriese (6-7) perdió por séptima decisión consecutiva, al recibir siete carreras y nueve hits en cinco innings.



Reales vencen a Mellizos



Brian Dozier aportó tres jonrones a la causa de Minnesota, pero los Reales de Kansas City respondieron con cuadrangulares de Kendrys Morales y de Eric Hosmer para doblegar 11-5 a los Mellizos. Jarrod Dyson pegó tres imparables y anotó en tres ocasiones por Kansas City, que cosechó su segunda victoria en seis compromisos y se mantuvo en la lucha por un boleto de comodín para la postemporada en la Liga Americana.



Dozier sacudió un jonrón al primer lanzamiento de Ian Kennedy (10-9). En el tercer acto disparó un garrotazo de dos carreras y en la octava envió la pelota al piso superior del graderío, sin hombres en las almohadillas.



Es el sexto pelotero de Minnesota que logra tres vuelacercas en un mismo encuentro, y el primero que lo consigue en casa. Dozier totaliza 38 jonrones, la mayor cifra de un toletero de los Mellizos desde 1970, cuando Harmon Killebrew sumó 41.



Los 10 cuadrangulares de Dozier ante Kansas City en este año representan la mayor cifra que los Reales han permitido a cualquier rival.