Esclerosis múltiple, mal que afecta el sistema nervioso

La esclerosis múltiple (EM) afecta más a las mujeres que a los hombres. El trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad, aunque puede aparecer en cualquier otra etapa. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinal, provocando la aparición de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de esas fibras nerviosas. La mielina es una sustancia grasa que rodea y aísla los nervios, actuando como la cobertura de un cable eléctrico y permitiendo que los nervios transmitan sus impulsos rápidamente. La velocidad y eficiencia con que se conducen estos impulsos permiten realizar movimientos suaves, rápidos y coordinados con poco esfuerzo consciente.



El doctor Luciano Rossetti, director de R&D Global para el negocio de Biofarma de Merck, dijo que la Esclerosis Múltiple produce una anomalía inmunológica que se suele manifestar en problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, alteraciones de la vista, dificultades para pensar y memorizar, sensaciones de picazón, pinchazos o entumecimiento, entre otros.



Dice que las causas que originan esta enfermedad se desconocen, si bien hay indicios de que podría tratarse de una enfermedad inmune que hace que el organismo ataque su propia mielina. Hasta la fecha no tiene cura, pero una serie de fármacos y recomendaciones ayudan a frenar su avance.



Comentó que aun no siendo la esclerosis una enfermedad hereditaria, algunos estudios sugieren que la genética puede jugar un papel importante en la susceptibilidad de una persona hacia la enfermedad. Si existe una persona afectada en la familia, sus parientes de primer grado tienen una probabilidad de desarrollar la enfermedad de entre un 1 a un 10 por ciento. Algunos pueblos como gitanos, esquimales y bantúes nunca padecen de esclerosis múltiple.



Cómo se trata



Después del diagnóstico, el paciente debe enfrentarse a la decisión de usar o no fármacos modificadores de la enfermedad. Puede que estos medicamentos no mejoren los síntomas, pero sí deben considerarse una inversión para el futuro, ya que, hoy por hoy, son la mejor defensa para frenar el curso natural de la EM. Un tratamiento relativamente reciente, es la Cladribina, lanzada por Merck.

“Aunque existen múltiples terapias disponibles para EM remitente recidivante, aún existe una significativa necesidad médica no satisfecha con un enfoque en eficacia, dosificación, durabilidad y seguridad. Creemos que las tabletas de Cladribina, si son aprobadas, tendrían un régimen de dosificación, primero de este tipo, y servirían como una importante opción terapéutica para pacientes con EM remitente recurrente, dijo Rossetti.