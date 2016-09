Roberto Ángel y el humor, un matrimonio feliz en el cine

El presentador de televisión Roberto Ángel Salcedo se prepara para presentar su nueva propuesta cinematográfica, ¿Pa’ qué me casé?, la cual constituye la décima en su faceta de director, guionista y productor, y la segunda, y última, que proyectará en este 2016. En la película, a estrenarse el próximo jueves 15 de septiembre, decidió tomarse otro descanso frente a las cámaras, al igual como lo hizo en Todo incluido (2015) y Vamos de robo (2014), ya que los protagónicos masculinos son asumidos por los actores Fausto Mata y Carlos de la Mota. Ahora se ocupó de dirigir un prometedor elenco, antes de volver frente a las cámaras en Súper papá (2017).



A propósito de que la semana pasada el reconocido actor y director de teatro Franklin Domínguez, quien dará vida a un juez en la película “Súper papá”, consideró que la falla del cine dominicano se encuentra en el guion, porque los productores y directores “quieren ser una especie de Charlie Chaplin y producir, dirigir, actuar, ser el guionista, etc”, elCaribe aprovechó para conocer la postura de Salcedo. “Eso que dice Franklin, a quien le tengo mucho cariño, lo tomamos con mucho respeto y con mucha atención. Sin embargo, tenemos otra concepción”, dijo. “Esas cosas se pueden hacer porque son etapas distintas ya que cuando usted escribe no está filmando”, agregó.



Explicó que a la hora de desarrollar una película, estar detrás o delante de cámaras conlleva “un gran esfuerzo, sacrificio y trabajo”, ya que lo que se busca es obtener un éxito taquillero y comercial partiendo del objetivo principal que es que el público disfrute del filme.



Roberto Ángel sostuvo que no cree que sea algo que afecte o beneficie, sino que depende de cada quien. “Yo escribo mis historias; cuando voy a filmar, sé exactamente lo que quiero. Si tiene la posibilidad de escribir y dirigir eso evidentemente es válido porque son etapas diferentes. Usted se da un tiempo para escribir, termina y decide filmarlo, pues ya pasamos a otra etapa. Yo lo he hecho y hemos tenido buenos resultados o los que hemos esperado en algún momento”, manifestó el conductor del programa dominical “Más Roberto”, que se transmite por Telesistema, canal 11.



Sobre las perspectivas del cine dominicano, entiende que “vamos avanzando” y que hay cosas que son más apreciables desde un punto de vista artístico y cinematográfico. Resaltó que hay una depuración del material técnico importante, del artístico y del elenco, y que, además, ahora hay más recursos para las películas y para que la puesta en pantalla quede más depurada y con mejores estándares de calidad.



Roberto Ángel Salcedo, cuya experiencia en la industria cinematográfica la ha adquirido en el género comedia, no descarta la posibilidad de salir de su zona de confort, y realizar una producción de otro género en un futuro lejano, debido a que dos de las producciones que tiene pautadas para el 2017, y otras en carpeta, son comedias.



“Creo que al paso, nos podemos ir girando un poco e irle aportando a la historia algunos elementos dramáticos que complementen el trabajo. Lo que hay en proyecto inmediato son comedias, pero no descarto que pueda presentarse variedad al espectador”, indicó.



Contenido de televisión



Roberto Ángel Salcedo Sanz tiene una trayectoria reconocida como presentador y productor de televisión, por lo que no es ajeno a la supuesta crisis de contenido a la que se han referido diferentes comunicadores como Jatnna Tavárez, Jochy Santos o Iván Ruiz, en los últimos meses. Sin embargo, para él es más un asunto de esquemas y apertura en los medios debido a los cambios que se dan con el tiempo.



“Hay una situación con el tema de la televisión, es un poco entender los nuevos esquemas en que el mundo se encuentra. Evidentemente, el nivel de concentración en términos de publicidad que demanda la televisión no lo tiene. Hay otros medios y por eso se deprime un poco el tema comercial en la pantalla chica, por la cuota de inversión publicitaria de los programas, que si no sostienen inversiones importantes el contenido puede sufrir”, explicó el productor dominicano.

Próximos estrenos

Con dos películas cerrará Roberto Ángel su año en el cine, “Mi suegra y yo”, que se estrenó en enero pasado, y “¿Pa’ qué me casé?”, donde también actúan Carlos Sánchez, Luis José Germán, Freddyn Beras, Javier y Kenny Grullón, Bettina Victoria, Liz Soto y Francisco Vásquez. Esta fue filmada en 30 días en agosto del 2015 en locaciones de Santo Domingo, con una inversión que va de los 40 a 50 millones de pesos, según reveló.



Como director de la cinta, Robertico asegura que el público disfrutará y se reirá mucho con el filme, ya que considera que es una de sus comedias con una carga humorística mejor lograda.



Sobre sus producciones para el 2017, dijo que tiene un estreno pautado para enero, pero que no es “Súper papá” sino otro filme del que aún no ha dado detalles. En cuanto a “Súper papá”, solo aseguró que será proyectada el próximo año. Este largometraje tiene, además, un valor sentimental para él porque incluye la participación de sus hijas Miranda, Sofía y Ximena, de seis, cinco y un año respectivamente.



Robertico recordó que su primera película fue en el 2006, “Un macho de mujer”, de Alfonso Rodríguez, y que ha crecido bastante después de ahí. Dijo que frente a los comentarios negativos “usted lo que no puede es detenerse, amargarse, porque una crítica no le favorezca”. “Siempre quedan mejores los proyectos que vienen. Yo veo hoy una película que hice hace seis años y me digo: -yo no hubiese hecho eso ahora, lo hubiese hecho de esta o tal manera- pero tuve que esperar todo este tiempo para darme cuenta”, puntualizó.

Buscando el éxito

Estar detrás o delante de las cámaras conlleva un gran esfuerzo; supone un gran sacrificio y, además, un gran trabajo para buscar el éxito”