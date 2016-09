DJ Tanja La Croix abre el Sexy September

Punta Cana. Durante un fin de semana y en un entorno de palmeras, sol, arena, playa y piscinas rebosantes de espuma, la Dj suiza Tanja La Croix dio apertura el exclusivo Sexy September, el que por tercer año consecutivo celebra el hotel Breathless. Se trata de una serie de presentaciones de música electrónica que el hotel para adultos celebra cada fin se semana de este mes para despedir el verano. Esta vez le tocó a la “Reina del house”, como la conocen los fanáticos desde el Líbano a Dubai, y de Moscú a Ibiza; quien con su energía encendió el escenario en la apertura de la propuesta.



Eran las 10:00 de la noche del sábado cuando La Croix, la favorita absoluta de la escena internacional de clubes, fue llamada a escena. Vestida de negro, con blusa corta y una cola alta, inmediatamente puso a vibrar la tarima con las contagiosas mezclas.



Fueron dos horas cargadas de música y efectos especiales, en las cuales no se apartó de su toallita para secarse el sudor, pero tampoco se alejó de sus placas giratorias.



En medio del selecto público, desfilaron personajes lumínicos que representaban robots, mariposas, entre otras figuras. La amenazante lluvia no impidió que los asistentes permanecieran en el lugar turístico, al punto de ser dominados por el poder musical, lo que los llevó a bailar en una segunda tarima junto a los personajes.



La Croix es pura energía, cuyo carisma contagia a todo el que la rodea y eso quedó demostrado el domingo durante el segundo día de su presentación en una fiesta de espumas en la piscina principal del Breathless Punta Cana, donde los bañistas no paraban de bailar y gritar al ritmo de la también modelo.



“Este es un evento que se ha convertido en tradición, trato de venir cada año a disfrutar de la música electrónica y a despedir el verano en la República Dominicana”, dijo emocionado uno de los extranjeros que estuvo presente.



En las próximas semanas, la celebración continuará con la participación de DJ Rhiannon, quien es considerada la número uno en Canadá y número cuatro en toda Norteamérica.



Además, DJ Willy Monfret, modelo francés nacido y criado en París, se adueñará de la tarima del evento el 17 y 18 de septiembre, mientras que para finalizar, los días 24 y 25 estará Da Candy, considerada “la Dj femenina más sexy del mundo”, quien prometió brindar dos fiestas 100 por ciento llenas de diversión sin límites.



Tanya Wettach, nombre de pila de la Dj y productora suiza, pinchó temas conocidos como “Everybody Dance Now’’, y “I Like to Move it’’, entre otros, así como “Hard to handle”, una colaboración con Nicky Romero.