Entretenciones y olvidos

Pedro Santana: “¡Tránquenlo!”. Buenaventura Báez: “¡Tránquenlo!”. Ulises Heureaux: “¡Tránquenlo!”. Ramón Cáceres: “¡Tránquenlo!”. Rafael Leónidas Trujillo: “¡Tránquenlo!”… No. Danilo Medina, con su procedencia uasdiana&

La gente de este país es muy incomprensiva. Porque, ¿cómo es posible que no comprenda que a la senadora Sonia Mateo el sueldo mensual de 11,093 (que no llega siquiera al salario promedio de 22,767.90) no le alcanza para pagar una vivienda digna,…