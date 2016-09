Félix Manuel lleva su salsa por escenarios de Estados Unidos

07/09/2016 12:00 AM - El Caribe

Félix Manuel agota una serie de presentaciones en Estados Unidos que lograron gran acogida, lo que reafirma la popularidad del salsero dominicano dentro y fuera de su patria. “Me siento muy contento con todo lo que está pasando con mi carrera en el plano internacional, el público en Estados Unidos me ha recibido tan bien en esta gira que no puedo pedir más, ha sido una bendición”, dijo Félix Manuel quien se ha convertido en una de las figuras más conocidas de la nueva camada de salseros dominicanos.



El cantante ya ha paseado su música por los clubes de Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Providence, Baltimore y otras ciudades, en una gira que se extenderá hasta el 22 de septiembre y que es regenteada por Chico Mambo Promotions, empresa que preside Julián Peña.



“En Félix Manuel se resumen dos elementos básicos para triunfar que son popularidad y disciplina, nosotros nos sentimos muy a gusto representándolo en Estados Unidos, siempre es una garantía de éxito porque respeta a su público”, destacó Peña.



El intérprete es dueño de una serie de éxitos musicales, entre los que se inscriben “Te hubieras ido antes”, “Y ahora resulta”, “Soltero disponible”, “Dos amantes”, “Mi Razón”, “Estoy confundido” y otros temas.



La popularidad de Félix Manuel es notoria en cada escenario, pues en sus bailes el público corea sus canciones.



Y es que “El Patrón de la salsa”, como se le conoce en el plano musical, es una de las figuras de la nueva generación que sigue aportando propuestas de calidad al panorama artístico dominicano, lo cual se ha evidenciado en sus nominaciones a premios como el Soberano.