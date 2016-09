Gran reto para Colombia

07/09/2016 12:00 AM - Enrique Castillo Grullón

Durante 52 años los colombianos han sufrido directa e indirectamente los efectos de una guerra compleja con un saldo aproximado de 225,000 muertos y 45,000 desaparecidos, sin incluir las víctimas de desplazamientos forzosos, ascendentes a algo más de seis millones de personas y grandes pérdidas para la economía.



En el año 2012 se inició el diálogo para poner fin al conflicto con un alto costo, no sólo económico, sino político y social. El proceso está a punto de concluir sobre la base de seis puntos básicos: abandono de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); garantía de participación política de los guerrilleros; indemnización a las víctimas; distribución de tierras a familias rurales; y buscar solución al problema de las drogas.



No toda la población colombiana respalda el acuerdo, como tampoco todos los miembros de las FARC. El llamado Frente 1, integrado por más de 200 hombres, así como otros integrantes de los frentes 7, 16, 44 y 57 han dicho que no abandonarán las armas, según informes de la organización Paz y Reconciliación.



Aunque el documento “definitivo” del acuerdo de más de 250 páginas está listo, la firma se hará a finales de septiembre, y será ratificado mediante un plebiscito previsto a celebrarse entre octubre o noviembre próximo. Aunque muchos ciudadanos están en contra de las negociaciones, apoyan el plan defendido por el presidente Juan Manuel Santos.



Estudios de Merrill Lynch Global Research revelan que la inversión del Estado colombiano para cumplir los puntos del acuerdo ascenderá al 2.4 del PIB, equivalente a unos 150,000 millones de dólares. Sólo en compensar daños a víctimas se destinarían 3,500 millones de dólares.



Colombia es el país latinoamericano con mayor inversión en defensa, en proporción al Producto Interno Bruto. El Banco Mundial estima en 3.0 del PIB el presupuesto militar-policial. Si bien el acuerdo beneficiaría la economía, se trata de un proceso difícil que va más allá de la firma de un documento. Lograr la paz real es el mayor desafío para nuestros hermanos colombianos.