Miriam Cruz, entre gira y estrenos

Miriam Cruz no se duerme en sus laureles. Por eso, en los últimos años ha estado ganando terreno como una de las figuras más productivas y de mayor éxito en la música popular. Desde “Cosa de él”, la Diva del Merengue se ha mofado de los que hablan de crisis en el merengue. “Yo tengo treinta años cantando y del merengue es que vivo”, expresó con firmeza la cantante, en compañía de su esposo y mánager Engelbert Landolfi, en un encuentro con la prensa, donde dio a conocer el videoclip de la canción “Salí de ti”. El estreno del musical, que dirigió el joven realizador Arturo A. Báez, de la empresa Unicornio Films, tiene un significado especial para una artista que está consciente del poco provecho que le sacan los merengueros a las plataformas digitales, como Youtube.



“Hay que invertir. No se debe dejar de invertir. En los últimos cuatro años hemos lanzado tres producciones. La única artista que ha lanzado una producción por año y ya tenemos lista la del 2017, es Miriam”, respondió Landolfi.



Una gira exitosa



Para el estreno de su videoclip, Miriam Cruz debió hacer una pausa en su gira, que la mantiene desde el 19 de agosto en Estados Unidos. Inició en New Jersey, continuó con doble cartelera en Bonfire Mofongo House y Tina Lounge en New Jersey y Nueva York. En esta última ciudad se montó en el Mega Barco, antes de presentarse en Philadelphia y Providence. En este recorrido también le están dando “la patadita de la suerte” a un nuevo proyecto musical de jóvenes, identificados como el grupo Neko. “Creemos en el merengue. Particularmente nos toca por las venas”, afirmó Miriam. De acuerdo a Landolfi, la merenguera tiene actividades hasta el año que viene. “Hicimos 20 bailes en 18 días y los vamos a repetir, esos mismos, en noviembre, en los mismos lugares, porque a los dueños le dio resultados”.

Valora el trabajo de su esposo como mánager

Al hablar de los resultados de los últimos años, desde que estrenó “Cosa de él”, a Miriam Cruz le brillan los ojos al valorar el trabajo junto a su esposo Landolfi. “Hacía las cosas solas y no funcionaban, y me he topado con un hombre que no le importa que teniendo su nombre y apellido le digan el esposo de Miriam Cruz; verlo en un hombre es difícil, y yo digo que ahí está la clave”.