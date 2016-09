Munícipes sucios

07/09/2016 12:00 AM - Claudia Fernández Lerebours

“El nuevo amor es tu ciudad”, clama la campaña de concienciación ciudadana desplegada por la nueva alcaldía del Distrito Nacional. Apunta a munícipes más comprometidos, que no tiremos basura a la calle, entre otros pertinentes llamados. Pero por lo que vi el domingo pasado en la Avenida de la Salud (Mirador), mucha gente parece no conmoverse. Había una carrera y entregaban agua en funditas así como una bebida energética en vasos desechables. Pese a visibles tanques para la basura dispuestos a todo lo largo de la vía, los corredores lanzaban al suelo las funditas y los vasos, arroparon el contén con los desechos plásticos. Indolente agresión al ambiente y la ciudad por su propia gente. Así no se hace patria.