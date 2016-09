Sandra Berrocal está embarazada de Crazy Desing

La polémica relación amorosa de Sandra Berrocal y el exponente urbano Crazy Desing ha empezado a dar frutos. La comunicadora anunció ayer en la tarde que esperan su primer hijo juntos. La revelación la hizo durante los primeros minutos de la transmisión de “De extremo a extremo”.



“Primeramente, darle gracias a Dios por esta bendición que llevo en mi vientre”, empezó diciendo. “Voy a ser madre por tercera vez… Yo no me arrepiento, tengo mis dos niñas y he sido padre y madre”, agregó la presentadora. Minutos después, junto a una imagen escribió en Instagram:



“Hoy comparto con todos la dicha que disfruto de saber que una vez más Dios me permitirá ser madre, una emoción única nos embarga, resultado de nuestro amor @crazydesignrd. Pido a Dios nos guíe en esta maravillosa y nueva etapa que nos espera. Gracias a Todos los que desde ya se unen a este momento especial con buenos deseos para mi familia, Dios les bendiga”.