Cómo cuidar el pelo del calor y el sudor durante el verano

08/09/2016 12:00 AM - AGENCIAS

Conseguir un cabello sedoso en verano es muy fácil; siempre que le prestes la atención que merece y encuentres los productos adecuados. Con el verano, el cabello queda expuesto a muchas agresiones, como el sol, el agua salada, el cloro de la piscina... y uno al que no se le presta mucha atención: el exceso de sudor. A ello se suman los productos para mantener el peinado.



Los rayos ultravioleta que atacan el cabello van alterando la cutícula, que es la envoltura que lo protege, y así se debilita aún más. Otro dato que es importante saber es que el cabello contiene de un 10 a un 15% de agua. En los días más calurosos de verano, parte de esa agua se evapora. Compensar esta pérdida de hidratación, rellenando los depósitos de agua de tu pelo regularmente, es vital.



¿Qué productos nos pueden ayudar en esta época? Es necesario utilizar un protector solar con el factor adecuado, y aplicarlo, sobre todo, cuando vamos a la playa. Otro de los consejos a seguir es aplicar una vez a la semana una mascarilla hidratante, además de usar un acondicionador sin enjuague para rehidratar las puntas.



Después de tomar un baño en la playa, es imprescindible enjuagarse el cabello con abundante agua tibia, ya que los restos de arena tienden a secarlo.

Además, no debe estar mucho tiempo mojado con agua del mar o de piscina, ya que debilita el color natural del cabello y lo reseca.



Durante esta temporada de verano solemos lavar el cabello con más frecuencia, lo que no presenta ningún problema, siempre que se utilice un champú suave, con PH neutro. También es importante que el champú sea adecuado al cuero cabelludo. En general, son recomendados los que poseen vitaminas B5 y B6. También es aconsejable emplear un acondicionador con ceramidas y colágeno hidronizado, ya que hidrata y restaura el cabello.



Siempre es recomendable utilizar una máscara en la fibra capilar una o dos veces por semana. Estos productos son concentrados de líquidos, ceramidas, colágenos, agentes hidratantes y emulsionantes.



Los sprays también ayudarán a proteger tu cabello durante el verano, siendo especialmente indicados para las melenas teñidas o con mechas. Es importante teñir en el verano un tono más oscuro del habitual, para que al decolorarse con el ambiente de la playa disimule el contraste.

Lo que comes también influye en tu cabellera

La posibilidad de lograr un cabello sano y fuerte está grandemente vinculado a nuestro estilo de vida y, sobre todo, a la alimentación que llevamos. Si tienes una cabellera fina y quebradiza, los mejores alimentos que puedes consumir son aquellos que contengan proteínas, hierro y vitamina B7. Para obtener proteínas, así como hierro, las carnes magras pueden ser de mucha ayuda. También podemos emplear pescados blancos, pechuga de pollo, pavo o carnes rojas con pocas grasas. De igual forma, la vitamina B7 puede endurecer nuestro pelo, evitando que se quiebre y se caiga.