Harán jornada de vacunación contra la rabia

08/09/2016 12:00 AM - Karina Jiménez

El Ministerio de Salud Pública, a través del Instituto de Zoonosis -antiguo Antirrábico-, realizará una jornada de inmunización de animales contra la rabia. El anuncio lo hizo el director del Instituto, Séntola Martínez, quien informó que la jornada se realizará los días 24 y 25 de este mes en todo el territorio nacional y que alcanzará tanto a los animales que están dentro de las casas como a los callejeros.



Al menos 11 mil personas, en todo el territorio nacional estarán trabajando de debidamente identificados, pero los interesados también pueden llevar sus animales a los centros de vacunación. El principal, establecido en el Instituto de Zoonosis, ubicado en la avenida Duarte 331, en horario de 8:30 de la mañana, hasta las 6:00 de la tarde.



“Tenemos brigadas especiales para vacunar a los animales que están en las calles. No hay la más mínima intención de dañar, matar o hacer desaparecer algún animal”, subrayó Martínez.



Indicó que la intención de Salud Pública es proteger a los animales, para así evitar enfermedades en las personas que conviven con ellos.



Sostuvo que un millón 248 mil animales deben ser inmunizados de manera gratuita, “ya nosotros tenemos un 62 por ciento de esos animales inmunizados contra la rabia”.



Dijo que en un año, la entidad atiende más de 25 mil casos de agresión de animales domésticos contra los seres humanos.



Día Internacional de la Rabia



El galeno recordó que esta actividad se realiza con motivo de que en septiembre se conmemora el Día Internacional de la Rabia.



Martínez subrayó que los días de vacunación no se limitan a la jornada, sino que todos los días, incluyendo los sábados, los puestos están disponibles en cualquier lugar del país que hay un centro de salud. Llamó a la población a no dormir junto a sus mascotas para así evitar enfermedades que son propias de los animales.