Isha regresa a la TV, desde Telecentro

La comunicadora Ysabel Aracena, mejor conocida en el mundo del entretenimiento infantil como Isha, anunció su regreso a la televisión.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, “La Reina de los Niños” de la década del 90 y principios del 2000, compartió con mucha alegría su entrada a Telecentro, canal que fue adquirido recientemente por el empresario Juan Ramón Gómez Díaz.



“Será un placer estar junto a @leonardovillalobos y asistirle en la dirección de producción del canal. Gracias por recibirme con tanto cariño y respeto al señor Gómez Díaz, gracias por pensar en mí y una vez más apostar a mi capacidad de trabajo. Más contenta no puedo estar”, escribió en la red social.

Isha decidió retirarse de los medios hace una década para estar con sus hijas en su crecimiento. Así puso fin al “Club de Isha” en una etapa en que todavía tenía mucho camino por andar. “No quería que la gente recordara o viera el espacio o la figura como tal vez no ameritaba”, explicó al periódico elCaribe hace varias semanas.



Ahora ha sentido el deseo de volver a los medios de comunicación. Su primer paso lo dio con su entrada al equipo del programa radial “Relajando la mañana”, que encabeza el actor y humorista Gerald Ogando. Aunque su entrada a Telecentro es como asistente de producción, no se descarta la posibilidad de que su cargo en el canal sea la llave para asumir un papel frente a las cámaras. Recientemente, Aracena reveló que de regresar a la TV le gustaría que sea con una producción familiar, ya que considera que el verdadero éxito de El Club de Isha es que era un proyecto infantil que lo disfrutaban también los adultos. “No te digo que en la actualidad no lo haya, pero realmente era una época dorada para el ámbito infantil y familiar”, dijo.

Se ausentó de la TV para disfrutar la vida familiar

“Quería alejarme de esa presión, ser yo. Creo que eso se debe a que empecé muy joven. A los 14 años ya yo era corporé… y ustedes saben la presión a la que uno es sometido, que si el peso, ensayos, canciones, que si el espectáculo, que si el teatro, todo eso vino muy rápido y fueron muchos años consecutivos. Hubo un momento en el que dije: -quiero ser yo y disfrutar de mi vida sin tener esa presión”, explicó en una entrevista en el programa “El Mismo Golpe”, para justificar su salida de los medios.