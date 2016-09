Minerd pide a maestros desistir de certificados

En los últimos días centenares de maestros han acudido hasta la sede del Ministerio de Educación en busca de certificaciones laborales con fines de devolución de recursos por la supuesta retención de impuestos sobre la renta. Sin embargo, ayer la institución exhortó a los profesores a no hacer caso a rumores vertidos por dos docentes a través de las redes sociales, asegurando que obtendrán recursos a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) bajo el argumento de que el Minerd había hecho retenciones de fondos indebidas.



El viceministro de Planificación y Desarrollo, Víctor Sánchez, acompañado del profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), llamó a los maestros a no incurrir en gastos innecesarios acudiendo a la cartera educativa y a la DGII en busca de las solicitudes de certificados laborales.



“Hemos visto con preocupación en los últimos días cómo a diario se desplazan hacia el Minerd centenares de maestros y maestras que conforman largas filas para reclamar una improcedente certificación, ya que los descuentos que se les realizaron para fines de impuesto sobre la renta se acogieron sólo a la ley que rige la materia”, explicó el funcionario a través de un comunicado de prensa del Minerd.



Indicó que las solicitudes realizadas por empleados del Minerd sobre saldos a favor de retenciones por concepto del impuesto sobre la renta están basados en rumores sin ningún fundamento que circulan en las redes sociales, respecto a la supuesta devolución del monto retenido por intereses acumulados.



De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, exhortó a los maestros a no llevarse de falsos rumores y aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional, y el Pleno Nacional de Dirigentes de la ADP, trazaron una línea de orientación a los maestros y las maestras con la finalidad de que no se interrumpan las clases por atender a una falsa realidad.