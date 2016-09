Seis personas han completado documentos para integrar la JCE

Solo seis aspirantes a integrar la Junta Central Electoral tienen su perfil completo, de los quince que presentaron sus documentos ante la comisión especial del Senado que tiene a su cargo estudiar la selección de esos funcionarios. Se trata de Ysócrates Andrés Peña Reyes, Jaime Wilberto Martínez Durán, Ramón Osiris Morla Cornielle, José Alejandro M. Ayuso, Ángel M. María y Olga Haché Rodríguez.



Los nombres de los demás candidatos a integrar la JCE no fueron suministrados.

El senador Dionis Sánchez, presidente de la comisión especial, recibió a representantes de la sociedad civil, para escuchar su opinión en torno al tema, aunque aclaró que es el Senado el encargado de seleccionar los integrantes y suplentes del órgano electoral.



Asistieron Servio Tulio Castaños Guzmán, Rafael Paz, Francisco Álvarez, Jorge Aguayo y Enrique Noboa en representación de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y Participación Ciudadana, respectivamente.



Francisco Álvarez explicó que la propuesta presentada a consideración de los senadores consiste en el perfil que esas instituciones entienden deberían tener los integrantes de la JCE.



Aclaró que no están recomendando ni recomendarán a nadie en específico, sino que sólo se están limitando a presentar el perfil que ellos entienden deberán tener los miembros de la Junta.



“Entre las cualidades, creemos que los miembros que se escojan no deberían pertenecer a ninguna organización política”, precisaron. De acogerse esa petición algunos miembros de la actual JCE no podrían volver a ser seleccionados en esos cargos.



En tanto que el vicepresidente del Senado informó que tenían previsto iniciar las entrevistas de los candidatos a esos cargos el próximo lunes pero que para estudiar las propuestas de la sociedad civil postergarán ese proceso.



Este 19 de septiembre se vence el pazo para recibir las propuestas.



Los senadores que conforman la comisión son Dionis Sánchez, Rubén Darío Cruz, Rafael Calderón, Pedro José Alegría, Félix Nova, Santiago José Zorrilla, Prim Pujals Nolasco y Amable Aristy Castro.