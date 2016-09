Decora el baño según la filosofía del Feng Shui

El Feng Shui puede brindar sabios consejos a la hora de decorar la casa; y por supuesto, esto incluye también el cuarto de baño. Esta zona de la casa es muy importante, al igual que la cocina, pues son los lugares donde se encuentra el agua que fluye, que simboliza la fertilidad y la estabilidad financiera. Para contrarrestar el poder del elemento agua de eliminar las buenas energías, es necesario que en el baño exista el elemento tierra. Se puede lograr a través de estanterías para almacenar los artículos de uso personal o inclusive con un mueble empotrado para el lavamanos. También puedes incorporar cenefas y adornos con motivos botánicos.



Un enemigo importante del Feng Shui que está en todos los baños es la humedad. Evítala convirtiendo tu baño en un espacio ventilado, es importante que el aire circule dentro del mismo para que la humedad no se quede atrapada. Si tu baño no tiene ventanas, prueba a instalar un extractor y asegúrate de contar con buena luz artificial para que suplante la luz natural.



En la decoración del baño, según esta filosofía oriental, la puerta representa un elemento importante de discordias: si se encuentra en línea a la cocina puede traer problemas en la prosperidad, si está cerca de la entrada de la casa puede que se presenten peleas familiares. Para evitar que cualquiera de estos escenarios sea posible, mantén siempre cerrada la puerta de tu baño.



Si tienes luz natural en el baño, coloca alguna planta para que sirva como elemento de equilibrio energético. Puedes optar por alguna planta floreada, para que combine con los colores de la decoración de tu cuarto de aseo.



Para incorporar el elemento fuego, utiliza artefactos eléctricos como aromatizantes, velas lámparas, cuadros con motivos llamativos e incluso una cortina para separar la ducha o la bañera del resto del cuarto.



Así, la bañera deberá ser circular u ovalada. La recomendación es porque las formas redondas son símbolo o representación de dinero y, en ese caso, el baño puede demostrar algo más que lujo.



A la hora de escoger las tonalidades que darán vida a tu cuarto de baño, según el Feng Shui, es preferible que te inclines por los tonos claros. Prefiere colores como el azul, verde, rosa, salmón y naranja. Incluso, puedes jugar con una paleta de diferentes tonos en los muebles y accesorios que le permitan al espacio contar con suficiente armonía. Evita los tonos lila y rojo.



Se recomienda que en el baño exista un espejo; también puede ser uno sobre el lavamanos o uno detrás de la puerta, tipo cuerpo entero, lo importante es que no existan más de dos espejos en el cuarto de baño, ya que arruinarían toda la carga energética de esta habitación. Junto al lavabo también puedes poner una planta que ayude a darle a ese espacio una conexión con la naturaleza y un aire libre. Si la planta se pone seca o en mal estado, es vital retirarla del baño. Puedes probar con cañas de bambú de la suerte, bonsáis o algún otro tipo de planta de interiores aptas para la humedad del ambiente. Claro, también puedes probar algunas ideas para una decoración floral.



Organización y limpieza



Antes de pensar en decorar este espacio asegúrese de que todos los artefactos (lavamanos, cañerías, poceta, bañera, regadera) se encuentren en perfectas condiciones. Observe que las juntas no permitan la pérdida de agua, que el inodoro drene bien y que la ducha tenga la pendiente necesaria para que no quede el agua estancada; recuerde que es el elemento primordial en ese lugar, y por tanto debe correr libremente para que el chi fluya y se intensifiquen los efectos benéficos.