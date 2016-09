Gary Sánchez, un hijo de la paciencia y la perseverancia

Nueva York.- Gary Sánchez es la prueba de que la paciencia y la perseverancia al final rinden buenos dividendos.



Para este joven dominicano de 23 años, ni la espera de ocho temporadas en Ligas Menores ni el alto bono lo desenfocaron en su camino a la ciudad neoyorquina. En el equipo por el que han pasado las más grandes estrellas de las Grandes Ligas, Sánchez se erigió como la piedra angular de los Yankees de Nueva York en el mes de agosto al inscribirse en los hitos de la historia del béisbol. Tan solo consiguió lo que nadie había logrado para el club hasta entonces. Ni Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Mickey Mantle o Yogi Berra lo hicieron: 11 cuadrangulares en la Gran Carpa en sólo 23 partidos. Además, fue el primer jugador en ganar de manera consecutiva el premio Jugador de la Semana en la Americana. Y su valioso mes de 11 bambinazos, nueve dobles, 21 impulsadas y promedio de .389 propició que se llevara los galardones de Novato y Jugador del mes del Joven Circuito.



“Fue algo muy emocionante ganarme todos esos premios. Sólo llegué aquí esperando que el equipo me diera la oportunidad de jugar y me han dado el chance de jugar todos los días. Me mantuve trabajando fuerte y vinieron los buenos resultados”, manifestó Sánchez a elCaribe, quien fue ascendido por segunda vez a las Mayores el pasado tres de agosto. Desde entonces, Gary le ha devuelto la ilusión a la fanaticada del Bronx que llegaba a esta etapa de la temporada con varias salidas como la de Álex Rodríguez, Carlos Beltrán, Andrew Miller, entre otras.



“Gary siempre ha tenido talento, pero este ha sido el momento cuando ha podido comenzar a enseñarlo de manera constante”, dijo Joe Girardi, dirigente de los Yankees.



Desde que fue firmado en el 2009, comenzó a demostrar sus grandes cualidades y herramientas, colocándose en el radar de los ejecutivos de la organización de los Yankees.



Y aunque pasó por distintas categorías de las Ligas Menores, inclusive, repitiendo en varias ocasiones, la misma liga, siendo el prospecto número uno del conjunto, nunca se rindió.



“Estaba enfocado en tratar de hacer el trabajo. Sabía que si bajaba la guardia, me iba a la casa”, comentó Gary, quien ha logrado 99 cuadrangulares, 428 impulsadas y OPS de .799 de por vida en Ligas Menores.



“Me mantuve trabajando fuerte en las menores. Fue un poco largo el transcurso de llegar aquí a New York. Sabía lo que estaba pasando pero siempre me mantenía trabajando hasta que llegó el chance”, expresó Sánchez, quien además agradeció a su esposa por su gran apoyo.



Ahora, el nativo de Baní, quien ya se convirtió en el receptor titular de los Yankees, espera seguir construyendo su arduo camino en Grandes Ligas continuando una nueva era en el club.



“Mantenerme aquí en Grandes Ligas, esa es mi meta. Jugar todos los días, aunque sea por 15 o 17 años”, dijo Sánchez con una ligera sonrisa que se extendió por su rostro.