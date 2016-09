FIFA abre caso de soborno contra Joseph Blatter

10/09/2016 12:00 AM - AP

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, enfrenta ahora una acusación de soborno, y uno de sus antiguos vicepresidentes fue multado en una investigación por separado sobre el mismo tema. El comité de ética de la FIFA informó ayer que abrió un proceso formal contra Blatter, el ex secretario general, Jerome Valcke, y el ex director de finanzas, Markus Kattner, por los pagos de millones de dólares en sus contratos, algunos de los cuales fueron aprobados por otros altos funcionarios de la FIFA.



En un día ocupado para los fiscales y jueces de la FIFA, el ex vicepresidente, Jeffrey Webb, fue multado más tarde con un millón de francos suizos (1,02 millones de dólares) y expulsado de por vida del fútbol en otro caso de soborno.



La multa récord impuesta por la FIFA fue sorpresiva. La suspensión de por vida para el banquero de Islas Caimán — alguna vez el más alto funcionario del fútbol en Norteamérica — era esperada luego que se declaró culpable en un tribunal federal en Brooklyn.