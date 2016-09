Francisco Ozoria.

(Décima cibaeña)

Nicolá ya se noj fue

Ej un retiro de Edén

Manque sin oso Dendén

Dejó todo como e

Ya bailó ei son de Cheché

Dijo adió al embajadoi

Ya no le dará caloi

Que se emburuje Ozoria

Que empiece a ecribir su hitoria

Le deja to su valoi.

Ei nuevo caidenai Ozoria

Ej oriundo e Macorí

Me lo ha dicho Idalí

No e mangú de zanahoria

Pa la Iglesia e vitoria

Y pai Papa ej un palo

Ozoria aleja lo malo

Que tanta faita no hace

No le robarán la base

Si el ampaya canta claro.