Las futuras caras del deporte dominicano

Un ciclo olímpico terminó y otro está en proceso de arrancar. En él, un gran número de talento joven emergerá en diferentes disciplinas para convertirse en las nuevas caras del deporte dominicano. Tales son los casos de baloncesto, voleibol, pesas, judo, softbol, taekwondo, fútbol, entre otros, que en su núcleo tienen una buena cantidad de talentos en diferentes categorías, entre estas la Sub-17 y juvenil.



“En República Dominicana hay un buen relevo generacional”, dijo elCaribe Tony Mesa, uno de los reputados técnicos de deporte dominicano. “En el país se ha estado cosechando, poco a poco, un nutrido grupo de talentos jóvenes que están llamados a ser las figuras principales en sus respectivas disciplinas deportivas”, agregó. Sostuvo que hay deportes que tienen un relevo generacional para los próximos ciclos olímpicos. Entre estos mencionó el voleibol femenino, que ha logrado resultados sistemáticos en competencias, tanto a nivel local, como internacional.



“Ellas vienen de ganar el campeonato Continental Sub-18, también el Sub-23. Esos son resultados sorprendentes gracias al buen trabajo que se viene realizando en cada una de esas categorías. El voleibol es uno de los deportes en conjunto que más talento para el futuro registra en su seno”, expuso Mesa.



En la selección femenina Sub-18 se pueden citar nombres como los de Natalia Martínez y Mádelin Jazmín Paredes, dos piezas clave en la clasificación para el Mundial de esa categoría, a celebrarse en Argentina el próximo año.



Mesa también mencionó el caso del softbol femenino, a través del programa RBI, que tiene, a su juicio, un gran relevo generacional debido al alto registro de atletas, en especial el femenino.



“El registro existente en las categorías menores y juveniles es alto. El listado es grande, pero sobre todo con calidad y lo han demostrado en torneos que se han celebrado dentro y fuera del país. Son atletas, que a su corta edad, ya han demostrado madurez y con la garantía de que estarán en los próximos ciclos olímpicos”, relató el técnico cubano.



En cuanto a los deportes individuales, Mesa citó el caso de judo, en cuya disciplina existe un alto registro de atletas como Medison Del Orbe, Robert Florentino y Lewis Medina, entre otros. Mientras que en karate citó a los atletas Thalía Guerrero, Wilkerson Ramírez, Nicolás de Arango, Jaime Teruel.



El aporte de pesas



Pesas es otra de las disciplinas que posee una buena cosecha de talento, que se encuentra diseminado en dos de las tres categorías en las cuales trabaja la federación, que dirige William Ozuna, como son la Sub-17 y juvenil. Entre estos noveles nombró a Crislibel Mota, Ana Julia Pirón (hermana de Beatriz), Deivi Batista, Jerry Liranzo, Oscari Matos, Stepheny Chal, todos pertenecientes a la Sub-17 y quienes estarán compitiendo en el Panamericano de Pesas, a celebrarse en Guatemala del 19 al 25 del presente mes.



“No descansamos en la búsqueda de nuevos talentos”, indicó Ozuna. “Esa es una de las categorías donde mayor empeño ponemos, debido a que ellos y ellas serán el futuro de este deporte en República Dominicana”, agregó el principal ejecutivo de pesas en el país.



En tanto, en la categoría juvenil, el grupo está compuesto por Zacarías Bonnat, Luis Manuel Castillo, Carlos Sena, Bruno Rodríguez y Wanis Estineo.



Talento promisorio en fútbol



En el fútbol está Juan Ángeles Cruz, un atleta de solo 16 años y que ha demostrado sus cualidades en este deporte. Sus inicios se produjeron en la academia de fútbol de Moca.



Es miembro de la selección Sub-15 y 17, respectivamente. También pertenece a la selección superior. Es integrante del equipo profesional de Moca. Participó, este año, en los Juegos Escolares Nacionales de la provincia Espaillat. Es poseedor de un buen manejo del balón, así como de una gran velocidad.



A Ángeles Cruz le acompaña, como talento joven del balompié, Camila Alcántara, nativa de la provincia San Juan. Con tan solo 15 años, la delantero, que pertenece a la selección Sub-15, fue la máxima goleadora (19) de los pasados Juegos Escolares Espaillat 2016. Sus principales facultades son la velocidad y el buen manejo de la pelota.



“Tanto Ángeles Cruz como Alcántara son parte del programa de talento que implementa la Federación Dominicana de Fútbol en las 31 provincias y el Distrito Nacional”, expresó Félix Ledesma, ejecutivo de Fedofútbol.

Luis Mejía Oviedo presidente del COD



“Necesitamos seguir sembrando en las categorías menores”

Pasaron los Juegos de Río y nos abocamos al inicio de un nuevo ciclo y eso conlleva la captación de nuevos talentos que estarán llamados a convertirse en las nuevas caras del deporte dominicano. ¿Tiene el COD un programa para la integración, a través de sus federaciones, de nuevos atletas?



Estamos incentivando y a la vez motivando un poco de lo que queremos canalizar y es mirar hacia las categorías menores, desde las infantiles y juveniles, porque ahí es que está el futuro del deporte. Por eso tanto baloncesto, voleibol, fútbol, softbol, karate, todos esos deportes se está trabajando en esas categorías menores. Antes, por asuntos económicos, no estábamos yendo a esos campeonatos clasificatorios y luego acudir a los mundiales.



¿Es ese el principal interés del COD junto a las federaciones?

Es por eso que el movimiento federativo deportivo dominicano ha puesto énfasis e interés en eso. Estamos priorizando y le vamos a dar todo el apoyo necesario porque sembrar para ir organizando el deporte a futuro es lo que necesitamos. Pienso que esa es la estrategia correcta. Necesitamos seguir sembrando en las categorías menores. No es solo trabajar con las selecciones superiores, con las de más alto rendimiento de cada uno de esos deportes, porque cuando vienes a despertar, no tienes una renovación.



¿Cómo por ejemplo?

Lo que está ocurriendo con pesas. Ahora Luis García y Beatriz Pirón son el relevo de Yuderqui Contreras, que a su vez lo fue con Wanda Rijo. Seguir trabajando esos procesos es lo que nos puede garantizar un éxito en un futuro no lejano en el deporte dominicano.

Proyecto del deporte escolar en las escuelas

Tony Mesa manifestó que la implementación, de parte del Ministerio de Deportes (Miderec), del Proyecto del deporte escolar en las escuelas públicas, es otra de las vías que en la actualidad están trabajando con la finalidad de captar nuevos relevos.



“Con la capacitación de técnicos podemos lograr que en las 32 provincias del país puedan haber atletas con proyección igual que en los centros de alto rendimiento y que garanticen un buen relevo generacional de nuestros atletas, muchos de los cuales están entrando en edad, en algunos casos, mientras que a otros, les quedan un par de ciclos olímpicos”, expuso Mesa. Manifestó que la idea del proyecto fue impulsada por Jaime David Fernández Mirabal, exministro de Deportes, y que el actual incumbente de esa cartera, Danilo Díaz, busca lanzarla de una manera “más agresiva”.



“Ya hay federaciones que están trabajando con ese proyecto. Será muy beneficioso para cada una de las federaciones que logren implementarlo porque de ahí tendremos las próximas caras del deporte dominicano”, expuso el técnico.

Baloncesto y atletismo: canteras inagotables

En baloncesto hay un programa en categorías menores desde 2012 que hace rato da sus frutos.



La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) ha puesto mucho hincapié en las categorías formativas que incluso han colocado muchos jugadores en el sistema de escuelas secundarias y universidades de los Estados Unidos, más aquellos portentos que son descubiertos a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos.



Hacer un ranking de los mejores sub-20 es tan complicado como subir el Everest debido al alto número de muchachos con talento en edades entre 13 y 20 años.

Recientemente, la selección Sub-15 se quedó con la medalla de plata en el Centrobasket de la categoría celebrado en Puerto Rico, una prueba de lo anterior. Andrés Féliz, del club Rafael Leónidas Solano de Guachapita, tiene 19 años, con 6’2 de estatura encabeza la casta de los mejores Sub-20 junto con L.J. Figueroa, un escolta formado en Estados Unidos.



Féliz va a su primer año en la Universidad del Sur de la Florida en la NCAA, mientras que L.J., de 18 años y 6-6 de estatura, tiene al menos siete propuestas de universidades norteamericanas, incluidas las famosas Florida y Louisville. Los escuchas le sindican como un futuro NBA.



David Jones, del club Rosa Duarte, dejó impresionados a todos en el Centrobasket Sub-15 de Puerto Rico. Él tiene esa edad y 6’2 de estatura. Su talento tiene ribete de exportación. Anderson Mirambeaux es sin dudas el Sub-17 con mucho futuro.



El delantero de 6-4 impuso un récord de 22 rebotes en el Campeonato Mundial de la categoría de Zaragoza, España, este año.



En atletismo la cantera también es grande. Luis Charles ya exhibió su talento en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con tan solo 17 años. Es un velocista cuya especialidad son los 400 metros.



En los 200 y 400 metros está Milagros García, quien tiene 16 años y goza de una proyección impresionante. Christopher Melenciano, con 18 años, ya dejar ver su calidad en esas dos últimas especialidades. Él es sordomudo.



Denzel Villamán Silverio, de 18 años, es un vallista de los 110 metros y 400 que vive en Nueva York. Él hizo la marca mínima de los 400 vallas para el Mundial Juvenil y se quedó a dos centésimas de los 110.



David José Pineda Mejía, de 18 años, se destaca en 400 metros lisos, 400 metros valla y decatlón; Ramoncito Mejía Calderón (19 años) corre en 800 y 1,500 metros; Willy Corporán (19 años), 400 y 800 metros, y Marysabel Senyu (16 años), en salto de altura, son otros Sub-20 que están llamados a dominar.

Calidad

Con apenas 15 años, Natalia Martínez es una de las principales piezas de la selección Sub-18 de voleibol. Fue seleccionada la MVP del Campeonato Continental de esa categoría, celebrado en Puerto Rico. También lideró el renglón de anotación. El año pasado compitió en el Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB con el Club Mirador. cortesía fivb.com

Empuje

Zacarías Bonnat fue uno de los responsables de darle a la República Dominicana un puesto para los pasados Juegos Olímpicos de Río. Conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia. Es una de las promesas jóvenes de la halterofilia del país. Juan Valenzuela

Desempeño

Wilkerson Ramírez es una de las promesas jóvenes que tiene el karate dominicano. Perteneciente a los -55 kilogramos, Ramírez es integrante de la selección juvenil, que el año pasado conquistó siete preseas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe que se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador. fuente externa