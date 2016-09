“Confieso que he vivido”

A partir del derrocamiento de Bosch, entre todas las luchas que se desataron, estaban incluidos los movimientos sindicales. En noviembre de 1963, estas luchas fueron particularmente agresivas en el Ayuntamiento del Distrito, con grupos a favor del síndico recién designado, Tancredo Aybar Castellanos, y a las políticas que trataba de llevar a cabo, y otros en contra de estas nuevas posiciones y leales a las que se llevaban a cabo antes del golpe.



El 28 de noviembre la prensa publicó un comunicado del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento, en el que denunciaba que sus miembros estaban siendo víctimas de atropellos y cancelaciones, y que se estaba formando un nuevo sindicato integrado por elementos repudiados por el Sindicato Autónomo, que se trataba de eliminar. En uno de los párrafos este comunicado indicaba que “esto es una flagrante violación a los artículos 306 y 307, del código laboral dominicano, pues se han suprimido de sus labores a un grupo de trabajadores por éstos negarse a pertenecer al sindicato patronal, organizado por el asesor laboral del Síndico del Distrito; asesor del Sindicato patronal fundado a partir del golpe y Secretario General del ADN, señor Róbinson Ruiz López”.



El mismo 28 de noviembre, el síndico Aybar realizó una reunión en los frentes del Ayuntamiento, indicando que se estaban haciendo esfuerzos para que los trabajadores del Ayuntamiento pasaran unas navidades felices. En esa reunión, habló también el señor Ruiz López, regidor, y señaló a los trabajadores sobre las responsabilidades de los sindicatos, a la vez que se pronunció contra el “comunismo” y se definió como “golpista”.



La reseña de esta reunión se publicó en la prensa nacional del día 29, y estos señalamientos de Ruiz López fueron reproducidos el 30 de noviembre por el Listín Diario, lo que causó el enojo de Ruiz López, el cual manifestó en la carta que incluimos más abajo. A su vez, dicha carta mereció una reacción del Listín, que también incluimos.



Carta de Ruiz López:

Santo Domingo, D. N.

29 de noviembre de 1963

Señor Rafael Herrera

Director del “Listín Diario”

Ciudad

La edición de hoy del “Listín Diario”, trae en su página 10, la reseña del contacto –muy productivo, por cierto--, que tuvieron las autoridades y obreros municipales, con motivo de la toma de posesión de la nueva directiva del Sindicato de Obreros del Ayuntamiento, y es lástima que el periodista destacado por ese diario para recoger la información, no haya traducido con fidelidad algunas de las expresiones que yo usé en el curso del edificante acto.

Se me atribuye la expresión de que me considero “golpista”, cuando la verdad es que dije que, como interviniente en la campaña cívica que desembocó en la deposición del gobierno pro-comunista del señor Bosch, no rehuía la responsabilidad que me concierne en ese movimiento, y que, si por tratar honestamente de salvar al país de la amenaza del comunismo, se me consideraba golpista, aceptaba gustoso la calificación de tal, y mucho más aun cuando ya empezamos a ver los frutos de ese golpe de Estado salvador; por ejemplo, una serie de construcciones de edificios en esta capital y el interior del país, la apertura de nuevas industrias para dar trabajo a tantos desempleados, etc., etc.



La misión de la prensa es, entre otras, expresar la verdad, y no se hace labor edificante cuando ésta se tergiversa en interés de confundir al público.

El momento histórico que vive nuestra patria requiere del concurso honesto y desinteresado de todos, y toca a la prensa, tal vez, el principal papel en la orientación de la conciencia pública, para ver si al fin se encauza la vida nacional por sendero de armónica convivencia que haga posible un estado de paz verdadera que propicie el progreso ascendente de todos los sectores nacionales.



Bien haría ese diario, si es que quiere servir los más altos intereses de la patria, con ponderar con juicio sereno y elevado espíritu, la conducta de los hombres, jóvenes o maduros que luchan con sentido amor cívico, por enderezar los caminos que habrán de conducirnos hacia la consolidación de un régimen en que no sean meras palabras las de libertad, derecho y justicia.

De usted, muy atentamente,

ROBINSON RUIZ LOPEZ

Dirigente Obrero Independiente

Comentario de El Listín, aparecido a continuación de la carta de Ruiz López:

N.R. Las expresiones del señor Ruiz López fueron citadas correctamente por este diario.



Pero ocurre que hay palabras malsonantes que se dicen en reunión de hombres solos, y aún en reuniones de damas solas, pero que no deben citarse en reuniones de damas y caballeros juntos, porque resultan obscenas.



Mucho menos deben publicarse en los periódicos.



Desde ciertas declaraciones del líder político, señor Ramón Castillo, se ha puesto de manifiesto que en la República Dominicana la palabra “golpista”, es una palabra obscena.



El LISTIN ha llegado a la conclusión de que aunque una persona proclama ser “golpista” en una reunión, su reproducción periodística, es por lo menos de mal gusto.



Y tratará de evitar en lo sucesivo informar que una persona se llamó a sí misma “golpista”, a menos que lo autorice expresamente el propio declarante.

El LISTIN DIARIO siente por lo tanto, mucho la mortificación que una información veraz –muy veraz—de este periódico le haya podido causar al señor Ruiz López.

Hay una frase de Nietzche, apropiada para la ocasión, más o menos así:

“Yo hice esto, dijo la Memoria; yo no lo hice dijo el Deseo. Al fin la Memoria cede.”