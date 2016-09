“Hay una nueva generación con excelentes propuestas”

Sus imágenes son el resultado de experiencias vividas con la gente de su tierra. Usa la fotografía para expresar la posibilidad de lo que nos rodea, permitiendo al espectador ser testigo consciente de toda realidad, como una terapia y un escape de las presiones del urbanismo. Nos referimos a Margo Mora, quien fue introducida a la magia de la fotografía “por un apreciado amigo” en una excursión a las montañas a finales de enero del 2011. Atraída por los detalles y la macrofotografía, Margo afina también por la fotografía paisajista, urbana, de retrato, documental y, posteriormente, ha desarrollado un interés estético por la abstracción. Margo, quien ha participado en diferentes concursos y exposiciones en República Dominicana, recientemente expuso su colección “Aplatanao” en La Habana, Cuba.

¿Por qué “Aplatanao”?

Aplatanao” es una recopilación de imágenes espontáneas de la cotidianidad dominicana, que muestran nuestra dignidad de pueblo y lo más profundo de nuestro sentir. Maneras de ser que nos hacen un tesoro con todas nuestras contradicciones y ambigüedades.



¿Cómo llega a La Habana?

A La Habana llego al conocer, por causalidad de la vida, a Roberto Franchis Camacho, pintor cubano en las calles de La Habana Vieja en la pasada Semana Santa, “en mi primer viaje a Cuba. Hablando banalidades y de manera muy informal nos enseñamos mutuamente nuestras obras. Roberto quedó encantado, introdujo la idea de la exposición ante las autoridades de Cuba y gestionó todo de manera muy eficiente.



¿Cuántas imágenes integran la muestra?

“Aplatanao” se compone en estos momentos de 24 imágenes. Actualmente se queda en Cuba, pues el mes próximo se expondrá en otra localidad.



Durante su vida Margo coqueteó con diferentes expresiones artísticas

Música, pintura, escritura, manualidades... quedando siempre inconclusas, un espacio libre, deseoso de ser llenado. En la actualidad, imparto fotografía básica en el colegio The Community for Learning.



Después de conocer el arte del lente...

La fotografía me ha permitido conocer los balances y curvas de lo elusivamente diario. Luz, era una palabra con un significado totalmente diferente antes de conocer el arte del lente. En mis inicios me llama la atención la macrofotografía por los detalles, muchas veces imperceptibles en nuestra cotidianidad. En mi evolución paso a tener una mirada más amplia y descubro una gran curiosidad por la humanidad. Tras conocer la riqueza tonal e inmensamente profunda del blanco y negro, desarrollo la obra “Aplatanao.



Para Margo, la cámara es...

La cámara es el instrumento que le permite plasmar lo que es cotidianamente cambiante y congelar el tiempo para revivir cada sentimiento, “lágrima o sonrisa, contando una historia visual detallando el lugar, el momento, la persona, el ser dominicano”.



Cuando Margo usa la expresión “ser dominicano” hace referencia a captar el “alma” de lo que es nuestro, “de lo que es enteramente dominicano.

“Aplatanao” es la única exposición individual que tengo hasta el momento. Estoy trabajando en varios proyectos, pero aun ninguno está concluido ni tiene fecha”. He encontrado en la fotografía una manera de expresarme.



A través del oficio que tanto disfruta y le apasiona, busca...

Más allá de mi mirada, es el sentimiento que se vive en cada lugar y cada ser que lo compone. Recorriendo mi hermosa nación, confirmo que sigue siendo una joya en el medio de un turbulento mar, abundante en gente maravillosa, amable, feliz y siempre dispuesta a entregarse.



En el plano personal

Tengo tres hijos con los que mantengo una relación de amistad y honestidad; nos apoyamos mutuamente. Tenemos cuatro temperamentos totalmente distintos, pero que se compenetran muy bien. La verdad es que somos un gran equipo.



Comienzo a compartir el arte fotográfico con Gregorio, uno de mis hijos, que me acompañó en el último viaje a Cuba. Él demostró tener un gran ojo artístico. Más que apoyo, mis hijos me incentivan a seguir creando.



De la fotografía...

La fotografía es un arte en auge en nuestro país. Hay una nueva generación creciente con excelentes propuestas llenas de creatividad, usando todas las nuevas tecnologías disponibles a las que se les debería dar atención y de alguna manera facilitarles la presentación de sus obras, aunque sea de manera digital que tiene mucho menor costo.



De las escuelas de fotografía...

Como tal existen muy pocas, sin embargo, hay muy buenos profesores que dan clases cuando logran reunir un pequeño grupo. Es un tema un poco controversial, pues a todos les puedes enseñar a tomar una fotografía y/o el correcto uso de la cámara, pero a nadie le puedes enseñar a hacer arte, de ningún tipo, eso está en ti o no lo está. Lo que hace falta es un mayor apoyo de las instancias gubernamentales.



Gastos del viaje...

Los gastos a Cuba nos lo costeamos nosotras en un 100% y, sin embargo, aunque bien es cierto que exponemos nuestro arte y nuestra visión estamos enalteciendo el nombre de la República Dominicana. Artistas cubanos de trayectoria que quedaron sorprendidos con la calidad (en imágenes e impresión) que llevamos tanto con “Aplatanao” como con “Resiliencia”, esta ultima es la exposición itinerante más larga registrada en nuestro país. Seis aperturas en dos años y con un mensaje contra el maltrato de género.



Exposiciones

Entre las exposiciones en las que he participado se destacan la del Colectivo Femenino f10 en Bellas Artes para el Festival EDANCO 2011, la eposición del Colectivo ISO-100 dominicana en el 2013, “La Marchanta” en el 2015; la exposición itinerante “Mujer Rural y Empoderamiento” de Caribbean Women Foundation (CWF) que abrió en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en el 2014. Así también, en la exposición itinerante, “Resiliencia” -la cual abrió en Blue Mall en el 2014 y luego en Galería Nader, El Museo Altagraciano, Centro Cultural Perelló, Palacio Consistorial de Santiagoata” y “Maravillas de nuestra Tierra”.

La cámara

Es el instrumento que me permite plasmar lo que es cotidianamente cambiante y congelar el tiempo para revivir cada sentimiento”.

Proyectos

“Aplatanao” es la única exposición que tengo hasta el momento. Estoy trabajando en varios proyectos, pero aun ninguno está concluido”.