Los héroes olvidados de Guayubín

10/09/2016 12:00 AM - Rafael Pujols

“En el municipio Guayubín, donde nace la verdadera gesta de la Restauración de la República, en su camposanto yacen las osamentas de soldados ignorados”.



Así lo expresó el presidente del Comité Permanente para el Rescate de los Valores Patrios, Luis Manuel Jiménez (Mallen), durante un homenaje póstumo al Soldado Olvidado que se hiciera en el cementerio municipal de esa localidad de la región Noroeste.



Entre esos héroes enterrados en el cementerio municipal de Guayubín, y que la historia ha querido mantener en el anonimato, Mallen citó al general Francisco Antonio Gómez; también a quien enarbolara la Bandera Dominicana en el Cerro de Capotillo, Juan de Mata Monción, así como el coronel Eugenio Belliard, y otros cuyas tumbas fueron profanadas sin que hasta hora se haya establecido el objetivo de dichas deshonras.



Fue enfático al señalar: “En este heroico pueblo de Guayubín es donde nace el sol, porque según lo describió el 18 agosto del año 1951 el poeta y escritor, Ramón Emilio Jiménez, aquí fue donde resplandeció la libertad”.



La actividad fue parte de los preparativos para la celebración del 153 aniversario de la Batalla de Guayubín en 1863, organizada por dicho Comité, el Ayuntamiento de ese municipio de la provincia Montecristi y la Plaza de la Cultura.



Los actos conmemorativos fueron iniciados con una eucaristía en la Iglesia San Lorenzo, a cargo del cura párroco Eladio Hernández, las autoridades y los miembros del referido Comité, posterior pasaron al parque, que sirvió de plaza de armas de las tropas españolas, donde fueron izadas las banderas Nacional Dominicana y la del ejército.



Desfile



Luego, un batallón militar franqueados por dos policías municipales portando la Bandera tricolor y el acompañamiento de la Banda de Música de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana (ERD), marcharon por la calle General Benito Mención y retornando al parque General Gaspar Polanco, antigua Plaza de Armas, al frente de la cual quedaba la Guarnición Española.



Allí, frente al obelisco construido en uno de los cuadrantes del referido centro de recreo, el señor José Ricardo Pérez, asesor de capacitación del Infotep, leyó a los presentes una crónica sobre tan importante hecho histórico Restaurador, el cual según afirmó, fue escrito por los intelectuales José Miguel Soto Jiménez, el doctor Arnaldo Espaillat Cabral y el general Radhamés Hungría Morel, este último quien fuera director de la Academia de Historia.



También hablaron el gobernador de la provincia Montecristi, Marcelo Cordero; el alcalde del municipio Guayubín, Humberto Bretón, y el diputado Samuel Toribio.

Representando al senador Heinz Vieluf Cabrera, estuvo presente su asistente, César Núñez, miembro del Comité Permanente para el Rescate de los Valores Patrios, así como representantes de instituciones públicas y privadas, tanto religiosas como educativas. Entre ellas se destacaron el Distrito 13-02, las hermanas Carmelitas, profesores del Liceo Luis José Antoine y de la escuela Primaria profesora Aurora Tavares Belliard; una representación de la Junta Municipal Electoral, Maestros jubilados, del Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y del ERD.



Cosa notoria y que llamó mucho la atención lo fue, la nula presencia de estudiantes y jóvenes, en donde solo tres niñas vestidas con el uniforme escolar estuvieron durante el desfile, el acto protocolar y al programado en el cementerio municipal en donde se llevó a cabo un homenaje póstumo al soldado olvidado.



El recién juramentado alcalde de Guayubín, Humberto Bretón, al momento de dar las palabras de bienvenida se comprometió ante los presentes, hacer cumplir la resolución municipal que declara cada 18 de agosto día de regocijo municipal y no laborable, ya que según dijo, no se ha estado respetando la fecha, y muchos munícipes no asisten de manera masivas a las actividades celebradas los 18 de agosto de cada año en conmemoración de la gesta heroica denominada “Batalla de Guayubín”.



En tanto que el señor gobernador, Marcelo Cordero, durante su alocución, se refirió al sacrificio de esos hombres y mujeres que se sacrificaron en el ayer para que hoy se mantenga la democracia.



Habló sobre esos héroes que en su momento jugaron su papel, y en ese tenor exhortó a que “nosotros debemos hacer el nuestro para poder lograr un verdadero gobierno de ideas y compromisos”.

Lucharon en la Restauración

Al término de la lectura de la crónica que se denominó “La Gloria de San Lorenzo de Guayubín”, y las intervenciones de las autoridades, se produjo un desfile militar que partió desde el frente del obelisco hasta llegar al camposanto municipal, donde según se ha constatado, yacen las osamentas de soldados ignorados que lucharon en la guerra Restauradora.



Luego del toque de diana por un soldado de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, Mallen entregó una copia del acta de bautismo del general Benito Mención, a los oficiales, capitanes Hildebrando Sánchez y Melo Félix, quienes comandaron el pelotón militar a cuya sede de la brigada Fortaleza General Benito Monción, se le honró con el nombre de dicho general.