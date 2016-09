De la televisión a la internet

El internet se ha convertido en una herramienta de comunicación determinante para las figuras en los últimos años, sobre todo en una época que ha sido denominada por los expertos como la era digital. Varias plataformas, como son las redes sociales y YouTube, en especial, se han convertido en un canal de contacto y permanencia para diferentes figuras del ámbito artístico. Probablemente, por la misma apertura de medios que existe hoy en día, los costos en las producciones para televisión o la flexibilidad y libertad de horarios que ofrecen las plataformas digitales.



Un caso reciente es el del periodista y comunicador cubano Ismael Cala, quien a mediados de junio se despidió de la cadena CNN En Español y dijo que se dedicaría a trabajar en su compañía Cala Interprise, en la Fundación Ismael Cala, y que regresará con nuevos proyectos a la televisión en el 2017.



El pasado agosto, el cubano anunció su nuevo proyecto, el cual transmite a través de su canal en YouTube, Ismael Cala, al que llamó “Cara a Cala” y que actualiza semanalmente.



“Cara a Cala es un formato de entrevistas muy personales y cercanas, con el propósito de impulsar el desarrollo personal, el bienestar y la excelencia”, explica en la descripción. La primera entrevista, realizada al psicólogo español Enric Corbera, generó casi 64,000 visitas.



Marino Zapete, de su lado, utiliza la plataforma digital para difundir su programa semanal “El jarabe”, el cual se transmite de 2:00 a 3:00 de la tarde por Teleradio América. A través de su canal “El jarabe de Zapete”, el comunicador actualiza diariamente la plataforma y desde su cuenta de Twitter invita a verlo y difundirlo.



A principios de año, la comunicadora Yelitza Lora anunció que entre sus proyectos para el 2016 estaba la transformación de su proyecto “Otra Cosa By Yelitza Lora”, de formato televisión a YouTube. La comunicadora dijo a elCaribe que todavía está con su equipo “dándole forma”.



Existen figuras que recurren a YouTube como una forma de sentirse cerca de su público y mantenerlo al tanto de su día a día. Un buen ejemplo lo representa el dominicano Tony Dandrades, quien luego de solicitar y recibir un permiso de la cadena Univisión, estrenó “Tiempo Libre by Tony Dandrades”, donde cada martes presenta cápsulas de momentos “divertidos junto a la familia y sus destinos turísticos favoritos”, explicó.



También está la actriz dominicana Zoe Saldaña, quien junto a sus hermanas Cisely y Mariel, lanzó el canal “Cinestar Pictures”. El trío dominicano utiliza la plataforma para hablar de todo lo que se les ocurra en forma graciosa, “Siendo americano”, es su última actualización.



Igualmente, la periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo también invita a visitar su “maravilloso mundo” a través de su canal, que lleva su nombre, donde comparte videos de sus hijas Mía Camila y Sofía Andrea, consejos de maquillaje, dietas, cocina y actividades familiares, entre otras cosas.



Florinda Meza no se queda atrás. “Quiero decirles que la vida para mi últimamente no ha sido fácil, porque desde que mi Robert se fue ya nada es igual”, dijo la actriz, y el 15 de agosto de este año se fue a YouTube y creó una cuenta al que únicamente ha colgado, hasta el momento, un video y “Una canción para Chespirito”.



Miss Universo 2006, la puertorriqueña Zuleyka Rivera, hace cuatro meses decidió mantenerse vigente en el mundo del espectáculo a través de YouTube, donde ha compartido audiovisuales sobre cómo ser una “súper madre”, ejercicios, peinados y respondiendo preguntas personales sobre su vida y gustos.



La controversial actriz y diputada mexicana de 82 años, Carmen Salinas, también comparte videos en su cuenta con consejos, bromas y entrevistas. “Tres pasos para no aflojar en la primera cita”, “Cómo ser un buen gay” y “Crema mágica” son algunas de las creaciones de la también diputada federal.

También, en forma jocosa, el actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, comparte con sus seguidores consejos y diversos mensajes.



Sin mucho éxito, han intentado mantener su vigencia y convertirse en Vloggeras la actriz Danna Paola y Laura Bozzo. Paola, desde hace seis meses comparte en el canal “Rulés” sus “locuras” junto a tres amigos. Sin embargo, cada semana las reproducciones de sus videos bajan. Mientras que la peruana, nacionalizada mexicana, Laura Bozzo, abrió un canal en marzo y una semana después eliminó el contenido y cerró la cuenta. “Queda anulado mi canal de YouTube mil gracias a todo mi equipo esto fue mi error bendiciones a Laura Suárez y a todos”, explicó a través de Twitter, aún se desconocen las causas de tal arranque de la conductora.



En el caso del tenista Roger Federer, también hizo su intento con una última actualización de hace un año. El tenista tiene un historial de visitas sociales a fundaciones de diferentes partes del mundo, mensajes para sus fans, y encuentros con personalidades como Pelé, a quien describe como “una leyenda del fútbol”, entre otros.