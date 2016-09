David Cameron dejará su cargo en el Parlamento británico

LONDRES (AP) — El ex primer ministro británico David Cameron anunció el lunes que dejará su cargo en el Parlamento porque no desea ser un distractor para el gobierno de la primera ministra Theresa May.

Su inesperada salida detonará una elección extraordinaria para ocupar su asiento en Oxfordshire. Cameron renunció como primer ministro en junio, después de un referendo acerca de la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea y donde triunfó el Brexit, o la salida británica. En ese momento, él dijo que planeaba permanecer en el Parlamento aunque ya no fuera líder en el Partido Conservador. Fue reemplazado por May, quien está supervisando el Brexit. Cameron dijo el lunes que no cree posible que un ex primer ministro "esté en la banca" sin distraer la atención del gobierno. De momento no se sabe cuándo se realizará la votación extraordinaria. Agregó que May tuvo "un gran comienzo y está bien posicionada para encabezar Gran Bretaña. Cameron prometió apoyar al candidato conservador que sea elegido para reemplazarlo. Cameron ganó la reelección en 2015, pero su posición se volvió insostenible después de perder en el referendo del 23 de junio. Él hizo campaña a favor de permanecer en la UE. El lunes no dijo cuáles son sus planes a futuro.