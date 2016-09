Isa Conde defiende la asociatividad

12/09/2016 12:00 AM - El Caribe

El ministro de Energía y Minas valoró el trabajo que hace el presidente Danilo Medina con las micro, pequeñas y medianas empresas. “Ningún gobierno de este país le había dado la mano a las Mipymes y a los productores como el de Danilo Medina”, indicó Antonio Isa Conde. El funcionario habló en el programa “Enlace Gobierno Empresa”, que produce David Toribio en Antena Latina, canal 21.



Asimismo, Isa Conde criticó que un segmento del empresariado mantenga un “concepto de competitividad espuria basado en bajos salarios”.



Cuestionó que para esto se valgan de una cantidad de incentivos que a veces no se justifican con el resultado.



Sostuvo que ese concepto provoca que el mercado no crezca debido al bajo poder adquisitivo de los trabajadores.



Aseguró que esto, además, constriñe permanentemente la demanda de bienes y servicios. “En términos de poder adquisitivo, los salarios no han crecido y eso produce una retranca a nivel del mercado”, dijo el ministro.