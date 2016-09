¿Se avecina nueva crisis en diálogo del CMD con Gobierno?

Aunque el camino del diálogo entre el Gobierno y el Colegio Médico Dominicano (CMD) lucía despejado luego de la reunión del pasado 31 de agosto, vuelven a surgir algunas inquietudes y cierta desconfianza en el seno del gremio, al quedar en el aire la convocatoria a nuevas reuniones que conduzcan a un acuerdo definitivo.



Ayer, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, externó su preocupación de que el Ejecutivo deposite la nueva Ley de Presupuesto para el 2017 ante el Congreso Nacional sin hacer los ajustes necesarios para favorecer al sector salud con una mejor asignación de recursos, que este año se situó en los RD$62 mil millones.



En ese sentido, llamó al presidente Danilo Medina a instruir al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para que vuelva a llamar al diálogo, que ya sobrepasa los seis meses, y llegar a un consenso antes de que se someta la pieza legislativa.



En rueda de prensa, junto a dirigentes de la Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), el galeno indicó que están dispuestos a dar un tiempo prudente a las autoridades antes de tomar cualquier decisión que implique la paralización de hospitales.



¿Una táctica dilatoria?



“No queremos pensar que el Gobierno esté jugando a una nueva táctica dilatoria para enviar a final de este mes la Ley de Presupuesto de 2017 con las imposiciones que ellos consideren y sin llegar a acuerdos con el sector, de ser así el conflicto se mantendrá éste y el año que viene”, advierte el comunicado entregado a la prensa ayer.



Dijo que el tema de los horarios solo ha sido una excusa del Gobierno y que el problema sigue siendo de orden económico, pues temas como el reajuste salarial, los nombramientos, el 5% para el sector salud, el deterioro y paralización de los hospitales, son puntos para los cuales no se ha considerado una salida.



Es un problema económico



“La salud en este país tocó fondo, los hospitales, todos, están deteriorados y las construcciones paralizadas. El problema del horario es una excusa, el problema sigue siendo el mismo: económico, y por eso entendemos que están rehuyendo al diálogo y quieren mandar la nueva ley de presupuesto con los valores que ellos consideren. Un presupuesto ínfimo, a lo mejor los mismos RD$62 mil millones, o con una diferencia de unos RD$300 millones que no van a resolver el problema de salud”, dijo.



Niega que CMD haya aceptado un incremento salarial de un 25%



Suero fue enfático al negar que hayan aceptado un incremento de un 25% como han dicho algunos funcionarios, quienes alegan que con los incentivos podrían percibir un aumento salarial de hasta un 70% “El Colegio Médico no ha llegado a ningún acuerdo. Eso no es verdad”, insistió el dirigente gremial.

Dicen hay un déficit de médicos y enfermeras

Waldo Ariel Suero afirmó que el déficit de médicos aumentó en los hospitales públicos, pasando de dos mil facultativos, a cuatro mil, luego que se pensionaran a cientos de sus colegas.



Mientras que las enfermeras, agrupadas en la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), afirmaron a través de Francisca Peguero que con el decreto de pensiones, se creó un déficit de 10 mil trabajadoras, que si salen del sistema, sin tener nombrados a sus respectivos suplentes se creará una crisis en los hospitales.