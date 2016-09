Cheddy dice que éxito en el trabajo no se le traduce en el amor

Cheddy García está teniendo un buen año. Tras finalizar el rodaje de “Tubérculo Presidente”, la actriz se prepara para el estreno de “¿Pa’ qué me casé?” y la grabación del próximo filme de Roberto Ángel Salcedo, del cual aún no quiere dar detalles. La dos veces ganadora a Comediante del Año en los Premios Soberano, destacó que el estreno de la película que protagoniza junto a Fausto Mata es la número 18 de una faceta en el cine que inició con “La lucha de Ana”, de Vladimir Abud.

“Realmente ha sido una carrera muy prolífera, muy rápida. He hecho muchos trabajos y eso me lo ha permitido el factor de que yo hago drama y comedia”, explicó la Mamá del Humor, como se hace llamar.



La comediante declaró que se ha impuesto en el mercado cinematográfico y que cobra más de un millón de pesos por película porque lo ha exigido con su trabajo, ya que considera que en todas las áreas, el trabajo masculino, en República Dominicana, es mejor remunerado.



“Eso debe ser sentido de orgullo para las mujeres, el hecho de que dentro del humor hay alguien que representa a la mujer y que es respetada y valorada en su justa medida. ¿Por qué la mujer tiene que ganar menos y estar por debajo de los hombres cuando también hacemos un trabajo y somos capaces de despertar simpatía, popularidad y llevar gente al cine?”, dijo a elCaribe. Agregó que aunque ha perdido oportunidades por su tarifa, trata de ser cuidadosa y no materializar su trabajo y convertirlo en algo meramente lucrativo.



La popular humorista hizo hincapié en que siempre trata de trabajar y moldear su imagen como ejemplo para las mujeres dominicanas y que muchos la han llegado a catalogar como loca y ridícula, pero afirma que “todas mis cosas son muy bien pensadas”.



Sobre el filme, la humorista dijo que se sintió identificada con el personaje que encarna, ya que intenta liberarse de un compañero sentimental que es machista, que quiere estar siempre en la calle y gozar su vida. “Se parece mucho a mí en ese aspecto, porque yo soy muy pro mujer y no permito ese tipo de cosas”, por lo que aprovechó para hablar de las cualidades que debe poseer su “pareja perfecta”.



“La suerte que he tenido en el campo laboral y familiar no la he tenido en el amor. Soy muy de relaciones en serio, me gustan los hombres adultos. Estoy esperando, en el tiempo de Dios, un hombre maduro que quiera de verdad estar tranquilo. Soy una mujer de principios y familia, no quiero hombres que crean que van a venir a cogerme de relajo”, puntualizó en la entrevista.

Asegura no ha pasado por el quirófano

Luego del sonido que provocó con su “cuerpo hot” el pasado mes, Cheddy García dijo a elCaribe que nunca se ha hecho “arreglitos estéticos”, “pero cuando lo necesite, claro que me los voy a hacer”. Resaltó que aunque la imagen no es algo que le quite el sueño, estar linda, sin poses y mantenerse piedra, es también un mensaje de superación que envía a su público, aunque le digan que es una “vieja privando en carajita”.