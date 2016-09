JCE le exige a EE.UU. explicación de retiro de visa a Rosario

13/09/2016 12:00 AM - Yanessi Espinal

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) se solidarizó ayer con el presidente del organismo, Roberto Rosario, funcionario al que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le canceló la visa diplomática y personal sin revelar las razones que le llevaron a tomar la decisión. “Dejar constancia de todo su respaldo y solidaridad con el presidente de la Junta Central Electoral, ante la acción ejecutada en su contra, tanto en la forma como en su contenido, más aún cuando no se ha dado una explicación e información satisfactoria de las causales de dicha medida, contra un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones, en un hecho sin precedentes en nuestro país y sin justificación previa”, expresó el pleno en un comunicado leído por el secretario del organismo y que fue aprobado en una sesión que duró más de tres horas.



Esa decisión no contó con el respaldo del miembro titular del organismo, Eddy Olivares, pero sí apoyó que se exija una explicación sobre las razones que motivaron la decisión de Estados Unidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Proceder a solicitar una explicación de las razones que motivaron la revocación de la visa diplomática al presidente de la Junta Central Electoral”, señala el comunicado.



La JCE también expresó su preocupación por la forma en que el gobierno de los Estados Unidos ejecutó la acción. La JCE expresa su preocupación por la forma en que se ejecutó dicha medida, al trasladarse sin explicaciones e informaciones diplomáticamente avaladas, a nuestro edificio y oficinas, la cónsul general, en una acción que pudo ejecutar por las vías institucionales; este procedimiento, sin dudas, tuvo el propósito de evadir dar una explicación al Estado dominicano por la vía establecida en el derecho internacional, la Cancillería, que por demás informó que a la fecha no ha sido notificada”, expresa el Pleno. El Pleno de la JCE fue convocado para las 11:00 de la mañana y concluyó pasadas las tres de la tarde. La sesión fue presidida por el suplente del presidente de la JCE, Juan Moreno.

Junta llama a evitar las especulaciones con tema

El Pleno exigió a los Estados Unidos a dar a conocer las “informaciones relevantes, deben, de manera transparente y por los canales que entiendan, aportarlas y así se evitan las especulaciones que se puedan interpretar como una retaliación. También criticó que una decisión de Estado contra el representante de un órgano no puede “ser despachada con una simple justificación de “información que salga a la luz en cualquier momento”.