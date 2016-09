Sisalril exhorta ARS a contratar servicios de hospitales

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) exhortó ayer a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a concretar los contratos de gestión con los hospitales públicos, tal como lo establece la Ley 123-15. Su director, Pedro Luis Castellanos, señaló que no se justifica que a un año de promulgada la ley aún no se haya logrado concretar este mandato entre las ARS y los establecimientos de salud públicos.



El funcionario fue enfático al señalar que esta es una obligación legal que debe ser cumplida por las ARS a la mayor brevedad posible, al tiempo que llamó a los directores de hospitales del Servicio Nacional de Salud a completar los requisitos básicos que permitan avanzar en los procesos de contratación y pago por parte de las ARS.



Ley 123-15 ordena contratación



Conforme a lo establecido en el Artículo 14, párrafo dos, por la Ley 123-15 que crea el Servicio Nacional de Salud, las ARS están en la obligación de contratar los establecimientos de salud del sector público, dentro de su red de Prestadores de Servicios de Salud.



“Esta también es una obligación legal establecida en el artículo 14, párrafo uno, de la misma Ley 123-15”, puntualizó el doctor Castellanos.



“Vemos con preocupación que aun cuando un número importante de ARS ha avanzado en las contrataciones de hospitales públicos, todavía muchos establecimientos no cuentan con tales contrataciones, lo que les permitirá facturar los servicios prestados a los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) y otros planes”, señaló el superintendente mediante nota de prensa.



Explicó que para concretar los contratos de gestión, el establecimiento de salud debe ofertar a las ARS una cartera de servicios y tarifas; mientras que las ARS deben proceder a negociar los términos de la contratación.



Capacidad de facturación



Agregó que los centros de salud deben tener capacidad de facturación, con base a sus costos, y deben disponer de una oficina especializada en tramitación de las autorizaciones correspondientes, en tiempo real y permanente. Sostuvo que, igualmente, las ARS deben asumir la iniciativa de dialogar con los establecimientos públicos para hacer efectiva la contratación.



Dijo que aunque el proceso reviste cierta complejidad, no es justificable que un año después de promulgada la ley, aun no se haya logrado concretar este mandato entre todas las ARS y todos los establecimientos públicos.

Adars dice hospitales no califican para facturar

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) aseguró el pasado viernes que la mayoría de los hospitales públicos del país no tienen la infraestructura tecnológica para facturar a las ARS, y tampoco cumplen con los estándares de calidad que estas empresas procuran para sus afiliados. No obstante, dijo que están en la mejor disposición de contratar la red de hospitales públicos, siempre que reúnan las condiciones requeridas.