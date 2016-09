“¿Pa’ qué me casé?”, un filme lleno de enredos

Con Roberto Ángel Salcedo detrás de cámaras, como director y guionista, llega a los cines su décima producción cinematográfica “¿Pa’ qué me casé?”, en la que apuesta, nueva vez, a lo seguro, no solo en el género comedia, sino también en los protagónicos con Fausto Mata (sexta vez que trabaja con él), Cheddy García (por tercera ocasión) y Techy Fatule (Pa’l campamento). En el filme participan también Carlos de la Mota y Javier Grullón, quienes se estrenan en una producción de Robertico; Luis José Germán, Freddyn Beras-Goico, Bettina Victoria, Liz Soto, Carlos Sánchez y Francisco Vásquez, siendo una producción conjunta de Miranda Films y Producciones Coral, producida por Paloma y Carlos Salcedo, con guion y dirección del propio Roberto Ángel.



En una hora y 35 minutos, duración sin créditos, el filme aborda temas sociales desde un aspecto jocoso. El tráiler recoge, precisamente, esos momentos. La trama inicia con Mercedes y Braulio, encarnados por una Cheddy García que impregna a dicho personaje la peculiaridad y propósito de no dejarse “coger de relajo” de un esposo que quiere estar todo el tiempo de fiesta con sus amigos, quienes, además, son sus compañeros de trabajo, y demuestra que si el hombre puede hacerlo, la mujer también; y un Fausto Mata que, aunque sus diálogos son de los más cómicos, su personaje es como volver al 2007 y ver al Genaro de “Sanky Panky” en una situación distinta. Como pasa en la vida, Braulio decide recuperar a su esposa cuando se entera que está saliendo con otra persona, y es entonces que entra al juego Kenny Grullón.



El tema de las infidelidades en el matrimonio y cómo seguir adelante tras un divorcio lo proyectan Cristina y José Miguel, en las pieles de Techy Fatule y Carlos de la Mota, en cuyo enredo se ven involucrados los personajes de Javier y Bettina, generando un lío de cuatro.



A lo largo de la película se hace hincapié en la manera que los hijos enfrentan la separación de sus padres, cómo influyen las amistades y cómo cada uno de los ahora ex esposos manejan la nueva forma de vida, así como la relación entre un hombre “controlado” por una novia ninfómana y ‘mandona’ (Carlos Sánchez y Liz Soto) y una feliz pareja homosexual, encarnada por Freddyn y Luis José Germán, que por momentos se roban el protagonismo.



El enredo de amores y celos que se crea en “¿Pa’ qué me casé?”, en la que todos los personajes de una manera u otra están todos relacionados, se desenvuelve de una forma clásica: adjudicándole un sueño a uno de los cuatro protagonistas.



Inmediatamente culmina el filme, apenas hay tiempo para hacer la transición entre el final de “¿Pa’ qué me casé?” y el tráiler de “Súper Papá”, la producción cinematográfica que Roberto Ángel estrenará en el 2017 y en la que participan, además de sus tres hijas, Denise Quiñones, Juan Carlos Pichardo, Eddy Herrera, Melissa Guzmán, Cuquín Victoria, Manolo Ozuna, Francisco Sanchís y Liz Soto, y la cual él protagoniza.



Cabe destacar que la película, que estará disponible en todas las salas el cine del país a partir de este jueves 15, es la segunda y última en el 2016 del comunicador.



“¿Pa’ qué me casé?” fue rodada entre agosto y septiembre del 2015 con una inversión que va de 40 a 50 millones de pesos, según reveló en días pasados a elCaribe.



La gala premiere del filme se realizó en Palacio del Cine de Sambil, con el patrocinio de Multimedios del Caribe. “Hemos desarrollado a lo largo de este tiempo una película que filmamos hace 13 meses. Para nosotros es un placer poder hoy presentarla y que puedan disfrutarla”, dijo Roberto Ángel previo a la proyección.