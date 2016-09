Reservas online, una tendencia en aumento

Hoy día, la gran mayoría de las empresas promocionan sus productos y servicios en Internet utilizando una página web o plataformas más sencillas, como es tener un blog. Se obtiene así visibilidad y mayor tráfico, lo que se traducirá, si se hacen las cosas correctamente, en una mayor afluencia de clientes potenciales. Sin embargo, algunas compañías van más allá de la promoción y convierten su página en una plataforma activa de negocios, en una herramienta que le permite ahorrar tiempo y dinero y que incrementa sus ganancias.



Una manera de optimizar la actividad empresarial en internet es agregando a su página web un sistema de reservas. Se abre así un nuevo canal de ventas complementario a la actividad en la red y los beneficios son numerosos.



Por ejemplo, muchas personas usan las reservas en línea para hacer varias tareas. En lugar de ir a una agencia de viajes y comprar manualmente boletos de avión y de hotel, o ir a un concierto y comprar las entradas, simplemente visitan desde la comodidad de su hogar al sitio web, y con un click lo ordenan. No hay necesidad de discutir esto con otra persona. El proceso de las reservas en línea deja de lado muchos de los inconvenientes usuales y ahorra tiempo.



Ventajas



Una de las ventajas que las personas tienen de reservar en línea es la cantidad de opciones disponibles en los sitios web. Al reservar vuelos para las festividades y hoteles en línea, las personas tienen un acceso instantáneo a una lista comprensiva y detallada de vuelos y hoteles, a menudo con la habilidad de separar la información en campos más útiles para una búsqueda específica. Por ejemplo, si una persona quiere elegir solamente entre listas de vuelos de clase de negocios, o quiere quedarse en un hotel de tres estrellas o más, una búsqueda específica puede hacerse fácilmente al tocar solamente un botón. Otra ventaja de las reservas en línea es el hecho de que el internet ha establecido enlaces entre las empresas de aerolíneas nacionales e internacionales y las grandes empresas de hoteles. Esta información combinada es promocionada libremente en el internet, lo que hace que sea más fácil para las personas hacer unos planes completos para sus vacaciones. La existencia de estos paquetes significa que las personas no tienen que preocuparse acerca de reservar vuelos y hoteles por separado, ni tampoco del tiempo. Solamente tienen que escoger un paquete que cumpla con sus preferencias.



Así, es un negocio abierto las 24 horas los 365 días del año. Internet nos ha dado la posibilidad de tenerlo todo en cualquier momento. Está abierto las 24 horas del día, lo que permite que el negocio vaya más allá del horario en el que generalmente está abierta una oficina.



Otro beneficio que representa hacer reserva online es que se obtienen descuentos para próximas vistas y generalmente se compra más barato que cuando se obtiene un boleto o una reserva en una oficina normal, así como códigos promocionales. Los códigos de descuentos son un buen modo para promocionar el negocio en temporadas bajas o en tiempos difíciles, lo que ayuda a optimizar las ventas.



Desventaja



Una de las desventajas de reservar en línea está directamente ligada a una de las mejores ventajas. Al estar en línea, existe una base de información mucho más amplia para el comprador. En otras palabras, la información que en el pasado estaba más disponible para personas en un país específico, está ahora disponible para cualquier persona del mundo que tenga una conexión a internet.



Esto crea un ambiente de competencia del que primero ve, primero lo compra. Las opciones más baratas están entonces disponibles para las personas que ven primero las publicidades y tienen los fondos para comprar inmediatamente.



Existen otras desventajas con el uso de las reservas en línea. Debido a la necesidad de intercambiar datos personales sensibles, como la dirección de la casa y detalles del banco y tarjeta de crédito, el proceso de reservas en línea es un objetivo atractivo para criminales cibernéticos que buscan robar esta información. Los sitios web falsos creados para propósitos de robar información personal también es un peligro presente. Además, ya que las personas no tienen que hablar con alguien dentro del proceso, ellas tienen que leer y comprender los términos y condiciones, que a menudo son complicados.

Cuando la información circula por la red sin las adecuadas prevenciones se puede utilizar en contra del titular y realizar transacciones y compras en nombre del usuario. Por ejemplo, España es el país que más sufre este tipo de robos por internet, muy por encima de la media, según datos de Eurostat.



Algunos sitios web



Uno de los buscadores más populares es Booking. Web fundada en 1996 en Ámsterdam, es el buscador de hoteles por excelencia. Es una de las webs más visitadas del mundo, tiene casi 7.000 empleados y presume de vender cada día 550.000 noches de hotel.



Tienen ofertas puntuales muy interesantes, posibilidad de cancelar gratuitamente en la mayoría de hoteles y acceso a zona de usuario con gestión de reservas. Tiene atención al cliente en castellano (en España) y está disponible en 40 idiomas, mostrando también cientos de divisas y ofreciendo resultados en casi 200 países. Lo mejor de todo es la cantidad de comentarios y puntuaciones que tienen sus hoteles. También están presentes en las redes sociales, envían ofertas por mail y disponen de app para Android y Apple.



Otros sitios webs que ofrecen estos servicios son Gustazos y Via Grupo, con sede en República Dominicana, ideales para reserva en restaurantes, spas, centros de belleza; Expedia.com, TripAdvisor, reconocida mundialmente o Edreams. Com, entre otras.