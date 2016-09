Suspenden clases en la UASD hasta el jueves

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suspendió ayer la docencia en su sede central hasta el próximo jueves a las 7:00 de la mañana. La información fue publicada por el profesor César Amado, quien es el vocero oficial de esa institución de estudios superiores. Esta medida fue anunciada para garantizar la seguridad de los universitarios, luego que en la Universidad se registraran disturbios en la mañana y parte de la tarde de este martes.



Desde el pasado viernes, la sede de la UASD ha sido escenario de varias manifestaciones violentas, en demanda de que a la institución se le aumente la partida presupuestaria que recibe por parte del Gobierno.



La academia había interrumpido las actividades educativas el pasado lunes por disturbios producidos por encapuchados, los cuales lanzaban piedras a la policía y basuras en las calles, mientras los oficiales les respondían con bombas lacrimógenas. Asimismo, en el día de ayer la alta casa de estudio tuvo que suspender por igual, porque se vio envuelta nueva vez en movilizaciones en sus alrededores.



Hoy miércoles no hay clases por la celebración de la Asamblea General Ordinaria convocada por la Federación de Asociaciones de Profesores. En esta asamblea se evaluará la situación actual de la entidad y se decidirá el plan de lucha para conseguir que el gobierno asigne más recursos a la universidad, por lo que no descartan un paro nacional para presionar al gobierno a atender sus demandas.

En la reunión participarán alrededor de 4,300 maestros de diferentes centros.



Santiago Guillermo, presidente de la Federación de Asociaciones de la UASD (Faprouasd), dijo que los enfrentamientos que se han producido son provocados por grupos “enemigos” de la universidad, ya que el gremio no llama al desorden, ni al desacato en los recintos.



Los estudiantes se quejan



Mientras que algunos estudiantes dijeron estar cansados por la situación que constantemente se presenta en las jornadas educativas y las consecuencias que esta les trae. Kenia de Paula, estudiante de mercadotecnia, calificó como “injusto” lo que los estudiantes tienen que pasar día a día, porque entiende que los más aquejados son ellos. “Nosotros venimos aquí a perder tiempo y dinero, la mayoría de veces, porque no se está impartiendo clases”, dijo.