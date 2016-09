RD y EE.UU. firman convenio de cooperación fiscal

Los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana firmaron un convenio para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, conocida por sus siglas en inglés como FATCA.

El acuerdo fue suscrito, en representación del Gobierno dominicano, por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, mientras que por el norteamericano lo hizo el embajador, James (Wally) Brewster.

Tras destacar el alcance del programa, Guerrero dijo que desde el 1989 existe entre ambos países un acuerdo de intercambio de informaciones para fines tributarios que sirvió de base para el nuevo pacto suscrito.

“Con la firma del FATCA - IGA 1, la República Dominicana y Estados Unidos se comprometen a intercambiar informaciones financieras de residentes y ciudadanos con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la tributación internacional”, expresó Guerrero.

Agregó que el acuerdo contempla la asistencia mutua en materia tributaria, basada en una infraestructura efectiva que permita el intercambio automático de datos.

El Ministro de Hacienda destacó que el acuerdo forma parte de la política de transparencia que ha puesto en marcha el Gobierno del presidente Danilo Medina desde el 2012, y aseguró que para su fortalecimiento el país se adhirió en junio pasado a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

Adicionalmente, señaló que la República Dominicana adoptó disposiciones sobre Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siendo uno de los primeros en implementar esa normativa en la región de Centroamérica y el Caribe.

Informó que como parte del compromiso con la transparencia se incluyó, como eje fundamental, la adhesión en el 2013 al Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales (OCDE) y el inicio de negociación de acuerdos de intercambio de información tributaria, con lo que se procura reducir la evasión de los agentes con operaciones a nivel global.

Aseguró que el Gobierno Dominicano está comprometido con una administración tributaria eficiente y transparente que combata la evasión a todos los niveles, y que este nuevo acuerdo será un instrumento en la consecución de ese objetivo.

En la ceremonia estuvieron presentes el Superintendencia de Bancos, Luis Armando Asunción; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz; el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdez.

Por el ministerio de Hacienda asistieron los viceministros Manuel Arturo Pérez Cancel, Rafael Gómez Medina, Martín Zapata Sánchez; la Directora General de Política y Legislación Tributaria, Ruth de los Santos; Directora Jurídica, Jarouska Cocco González; Yudith Jiménez González y Raquel García, , coordinadoras del Despacho y de Relaciones Internacionales, respectivamente.

Mientras el embajador, Brewster estuvo acompañado por el Ministro Consejero, Patrick Dunn; Norman Galimba, Encargado de Asuntos Económicos; Guillermo Tello, Asesor Residente; Steve Vajs, Asesor de Deuda Intermitente; David McNeill, Agregado Comercial y Maurice Forbes.

Al ponderar el acuerdo, el embajador norteamericano aseguró que el mismo garantiza que los datos de los consumidores serán manejados de manera confidencial, y que se han establecido dispositivo de seguridad para proteger la información personal.

“Este acuerdo no habría sido posible sin la colaboración entre el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, expresó.

Agradeció a las autoridades dominicanas para aumentar la transparencia y que el acuerdo es una muestra de la relación cercana entre ambos países.

Socio Comercial

En otro orden, el Ministro de Hacienda resaltó que la República Dominicana y Estados Unidos gozan de una relación comercial sólida que durante el período 2010-2015, generó transacciones por US$ 63,009.96 millones, de los cuales US$ 22,486.5 millones correspondieron a exportaciones y US$ 40,523.5 a importaciones, siendo nuestro principal socio comercial.

Asimismo, dijo que Norteamérica representa el 21.2% del total de la inversión registrada en el país durante los cinco años señalados, con un monto ascendente a US$3,058.6 millones.

Además, indicó que la diáspora de dominicanos que viven en Estados Unidos contribuyó con la economía del país en unos US$25,531.00 millones durante el mismo período, a través de las remesas.

Otro aspecto que el Ministro destacó es la visita al territorio nacional de 9.3 millones de turistas procedentes de Estados Unidos en el lapso 2010-2015, representando el 33.4% de todos los visitantes no residentes.