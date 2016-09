Faltan 98 millones de dólares para culminar línea 2B del Metro

Con el recorrido que hiciera el presidente Danilo Medina junto a un grupo de funcionarios en la línea 2B del Metro, el pasado 5 de mayo, se pensó que no pasaría mucho tiempo para que la obra entre comercialmente en funcionamiento.



Han pasado cuatro meses de aquel viaje que captó la atención nacional y esta línea del sistema ferroviario que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este aún no entra en operación.



El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) explicó a elCaribe las razones del porqué la ciudadanía no ha empezado a disfrutar de este sistema de movilidad masivo.



Diandino Peña reveló que el funcionamiento de esta línea depende del envió y aprobación en el Congreso del préstamo que completa la parte electromecánica y tecnológica de la obra. “El préstamo es la clave del nudo en la línea”, expresa.

En palabras del ingeniero, bajo esas condiciones, por el momento es imposible prever la entrada en funcionamiento de la extensión de la Línea 2B.



El préstamo, cuyo envío al Congreso depende del Gobierno Central, se utilizará para costear los trabajos en el complejo sistema electromecánico, que incluye fabricación de trenes, colocación de rieles, catenarias, los sistemas de electrificación y de accesos y peajes.



Peña habla de un préstamo de aproximadamente 98 millones de dólares, de los cuales está disponible la contrapartida de 24 millones.



De acuerdo con el director de la Opret, el préstamo, firmado producto de una licitación, está formalizado desde hace un año y cuatro meses. El empréstito debió ser enviado al Congreso a final del año pasado.



En respuesta a la pregunta ¿por qué el Gobierno ha tardado en someter ante el Congreso este préstamo, dijo desconocer las razones. “Lo que le puedo decir es que el total del préstamo anda por los 98 millones de dólares, se han pagado 24 millones y el resto falta por aprobar en el Congreso”, enfatizó.



“Hasta que el Gobierno no envíe el préstamo al Congreso y se apruebe no puede establecerse un cronograma que defina la fecha de entrega de la obra”, reitera. En entrevista telefónica, Diandino Peña admite el retraso de la obra ferroviaria. Cuenta que desde hace varios meses no recibe dinero del Estado, por consecuencia se han generado deudas con los contratistas.



A seguidas indica que en un proceso de construcción de obras del Gobierno siempre se originan retrasos en el pago a los contratistas.



“Nunca en la historia de la República Dominicana se ha visto que el Gobierno paga 100% los trabajos ejecutados. Son deudas que son tradicionales”, subraya.

No obstante, el funcionario explicó que el Gobierno aportó de sus propios recursos una partida para el inicio de la fabricación de trenes.



Y aseguró que tan pronto reciban los recursos, se reanudará el ritmo de los trabajos para finalizarlos en dos o tres meses. En cuanto a los avances logrados en la construcción, indicó que la obra civil está en un 95% y la electromecánica en un 30%.



Agregó que la inversión hasta el momento en la Línea 2B debe rondar los 280 millones de dólares. El costo original se estableció en 385 millones de dólares.



Extender el Metro hacia las costas



El precursor del Metro de Santo Domingo habla de su visión futurista en el alcance del sistema ferroviario. Su experiencia en temas de innovación del transporte lo lleva a la conclusión de que la solución a corto, mediano y largo plazo en temas de reordenamiento del transporte tiene que descansar en la inserción de un serial de eje ferroviario con miras a extenderlo hacia las costas.



“Para nosotros es la solución de una visión integral al problema del transporte. Tiene que haber como punto de partida un sistema fiable de ejes ferroviarios sobre el cual gire todo el transporte de pasajeros y de carga de la ciudad y del interior del país”, considera. El exministro de Obras Públicas entiende que al margen de esto, será difícil una solución.

¿Cuál será la entidad que dirigirá el Teleférico?

Al referirse al Teleférico, que será un trasporte alimentador del Metro de Santo Domingo, valoró la importancia del sistema aéreo en la solución del problema de movilidad pública de miles de personas que no tienen cómo trasladarse. Sostuvo que el sistema metrocable, que contempla la construcción de cuatro estaciones, adicionará al Metro una demanda importante. El funcionario espera que la obra sea concluida con todas las normas y que visualice un sistema de operatividad seguro que garantice la permanencia en el tiempo.



En cuanto a la administración, indicó que desconoce la dirección del Gobierno en elegir cuál entidad operará el Teleférico: si la Opret o la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (Urbe).