OIM: RD deporta apegada a sus leyes y respeta los DD.HH.

El jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el país aseguró que el Gobierno cumple todos los procesos legales de deportación de haitianos. Jorge Baca agregó que el Estado también mantiene las puertas abiertas a esa organización para que asista en las deportaciones. “Las autoridades (dominicanas) en realidad abren las puertas a los niveles más altos y a nivel de terreno, en los niveles de los centros de detención (de indocumentados) y en los puntos fronterizos”, dijo Baca.



La OIM, cuya labor es asistir al país en materia migratoria (similar a Unicef con los niños), afirmó que República Dominicana cuando deporta a indocumentados lo hace apegada a los derechos humanos. “De Gobierno dominicano a Gobierno haitiano hay un debido proceso que es respetado: yo te entrego 40 (personas) y tú vienes y recibes 40, eso es todos los días. No todos los días las autoridades migratorias haitianas llegan a recibir a sus nacionales, pero eso ya no es problema de Dominicana. Sin embargo, se sigue un protocolo, un debido proceso”, enfatizó Baca.



Otra cosa que aclaró Baca es que la OIM, que este 19 de septiembre ya formará parte de los organismos especializados de la ONU, no emite estadísticas, sino que se maneja con los números del Gobierno, que en este caso son emitidos por la Dirección General de Migración.



Estas declaraciones que hace Baca vienen a aclarar las informaciones que el martes salieron a relucir, cuando en la 33 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló lo siguiente: “lamento la incapacidad de República Dominicana de responder al ofrecimiento de mi oficina de apoyar y verificar los movimientos forzados de personas hacia Haití”, según recogió la agencia EFE. En el país la ONU tiene un asesor en derechos humanos: Juan Carlos Monge.



EFE además mencionaba que de acuerdo con la OIM, más de 40 mil personas (entre ellos varios cientos de menores no acompañados) han sido repatriadas desde República Dominicana entre agosto del 2015 y mayo del 2016. Baca en este punto reiteró que la OIM no produce estadísticas.



Desde enero a mayo de este año las cifras de Migración señalan que se hicieron 17,580 deportaciones. Baca fue entrevistado en su oficina de la OIM y allí reconoció los esfuerzos del Gobierno en regular la migración y su colaboración diaria con OIM.

¿Deportaciones masivas? no ha visto en el país

Baca llegó al país como jefe de misión en agosto del 2015, justo cuando la Dirección General de Migración retomó las deportaciones luego de terminar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y aseguró que nunca ha visto deportaciones de carácter masivo. También apuntó que cuando hay menores indocumentados, las autoridades dominicanas agotan un proceso establecido, con la intervención de Conani y su contraparte haitiana.