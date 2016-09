Ultiman los detalles para Feria del Libro

15/09/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

A cuatro días de la apertura de la décimo novena Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016 (FILSD2016) la Plaza de la Cultura, escenario donde se realiza, luce lista en casi su totalidad para iniciar el programa que se extenderá hasta el 2 de octubre del año en curso. La versión para el 2016 de uno de los eventos culturales más importantes del país ha dado mucho de qué hablar en lo que va de año, principalmente por la suspensión debido a los trabajos que se estaban realizando en la Plaza de la Cultura y luego por el anuncio del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña que recibirá el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien, la tarde de ayer, se convirtió en tema tendencia en Twitter tras una la publicación que decía: “Por causa de polémicas recientes, no deseo participar en alguna forma a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo”, desde la cuenta @VargasLlosa80, la cual después se dio a conocer era falsa.



“Vargas Llosa no tiene twitter. Con relación al premio que recayó sobre el renombrado escritor, el Ministerio de Cultura y una comisión asignada están trabajando los detalles para esta parte. Eso lo otorga un jurado especial”, declaró el director del Libro y la Lectura de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, Valentín Amaro. Agregó que la entidad gubernamental cuenta con el apoyo de los diversos organismos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los visitantes y el orden.



Para este año, la directiva que organiza la Feria del Libro ha decidido renovar el formato y centrarlo principalmente en el libro, y no basarlo en un aspecto cultural. “El concepto hasta el momento era el de un gran festival cultural que tenía como protagonista el libro. En lo adelante, será enteramente una feria dedicada al libro y a las acciones y actividades que éste vincula, es decir, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con escritores, firma de autores, en sentido general”, explicó el funcionario.



Sobre el montaje, Amaro precisó que las instalaciones están listas en un 90% y ya solo se están ultimando detalles para la apertura, que será el próximo lunes 19, donde quedarán habilitados un total de 12 pabellones y aproximadamente 2015 stands o casetas.



La feria, cuyo país invitado de honor es República Dominicana y dedicada a la poetisa Salomé Ureña, hará énfasis especial a la diáspora, es decir, los dominicanos que residen en otras latitudes como España, PR, EEUU, Chile, Perú, Panamá, Haití, entre otros países, y con pabellones dedicados a los micro relatos, a la gastronomía dominicana, a la juventud, infantes, poetas y un bulevar designado a la décima, donde destacan escritores como Juan Antonio Alix y Huchi Lora.



También habrá una tienda dedicada a distribuir bonos que los ministerios de Cultura y Educación ofrecen para estas fechas y la presencia de escritores dominicanos radicados en diferentes países, como son Alejandro Arvelo, Rosa Silverio, Mayobanex Pérez, Franklin Gutiérrez, Miguel Aníbal Perdomo, José Acosta, entre otros. “La Feria del Libro es el espacio donde se invocan todos los programas de animación a la lectura y escritura. Este año tenemos la participación de 48 talleres y colectivos literarios, más de 40 clubes de lectura que funcionan a nivel nacional, concursos, nuevas publicaciones, escritores internacionales y nacionales que vienen y dejan su huella. Una feria del libro es y debería seguir siendo importante en ese sentido de crear nuevos lectores y propiciar espacios para la lectura, la recreación sana y el conocimiento”, manifestó Amaro.



Asimismo, consideró que el proyecto cultural ha crecido mucho en cuanto a calidad, y que tanto la Dirección de la FILSD como el Ministerio de Cultura están enfocados en atraer e involucrar a las distintas delegaciones e instituciones educativas que visitan el evento con un propósito en específico y hacerle frente a la digitalización en la que se sumerge el mundo día a día, además de generar interés en la lectura, tanto digital como física. De acuerdo con sus declaraciones, el presupuesto para realizar la feria, desde hace varios años, es de 80 millones de pesos.

Seguridad

El Ministerio de Cultura cuenta con el apoyo de las entidades de seguridad del Estado para mantener el orden y la tranquilidad.