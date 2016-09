La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, otorgó la medalla Bien por Ti al sacerdote salesiano Juan Linares, por su trayectoria de más de 40 años de trabajo en defensa de la niñez, la juventud y los más necesitados del país.

Margarita Cedeño reconoció al religioso en sus oficinas del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales en vísperas de su salida del país, quien regresará a su natal España a realizar tareas en torno a la formación de voluntariados internacionales.

“Reconocemos al padre Linares por ser una de las personas más dignas y por su ejemplo de vida en la promoción de valores”, expresó la Vicemandataria.

Manifestó la alegría de imponer la medalla Bien por Ti a quien calificó como un estandarte de política social.

“Usted tiene viva la esperanza de un mundo mejor, la confianza en los niños y jóvenes, sobre todo, darles acogida en momentos difíciles, como cuando están en situación de calle. Es un gran honor que Dios me da, el de poner la presea en su pecho”, resaltó.

De su lado, el padre Linares dijo que el reconocimiento se le hace al carisma salesiano, y pidió a la Vicepresidenta continuar trabajando por los desposeídos para que el país logre reducir la pobreza, y que los dominicanos y dominicanas puedan vivir más felices.

“No elegí estar aquí, pero le doy gracias a Dios que haya sido en República Dominicana, donde realicé mi vocación salesiana, donde he pasado unos años felices, nada más que 40, trabajando en diversos frentes donde me he encontrado gente maravillosa, señaló el sacerdote.

Al momento de recibir la condecoración, el padre Linares estuvo acompañado por el presidente de la Federación de Exalumnos de Don Bosco (FEDEBOSCO), Luis Ventura; la directora del programa Progresando con Solidaridad, Altagracia Suriel; el delegado inspectorial de la Familia Salesiana, padre José Pastor Ramírez; el secretario Inspectorial de los Salesianos, padre Wilson Rosario, así como exalumnos Salesianos, cooperadores y miembros de la Fundación Salesiana Don Bosco.

La medalla

La medalla Bien por Ti es un reconocimiento otorgado a personalidades que han puesto en alto los valores humanos y sociales. Forma parte de la Estrategia Nacional por una Sociedad en Valores, que promueve la vicepresidenta Margarita Cedeño.

Sobre el padre Linares

El padre Linares llegó en 1967 al Colegio Don Bosco, desempeñándose como maestro de física y matemáticas hasta julio de 1970. Después de ordenarse sacerdote en España regresa a Santo Domingo en agosto de 1976 al barrio María Auxiliadora como responsable del centro juvenil y de la catequesis, director general de la obra, director de la escuela nocturna y miembro fundador del Instituto Salesiano de Formación Laical ISAFOLA.

El 8 de diciembre de 1986 funda Canillitas con Don Bosco. En 1989 fue el creador del Campamento Nacional Felices con Don Bosco. En 1990 fue designado por el rector general superior de los salesianos en las Antillas. Posteriormente, en 1993 hasta el 1995, fue presidente de la Conferencia Dominicana de Religiosos (CONDOR). En 1995, el Arzobispo de Santo Domingo, lo nombra miembro del Consejo Presbiteral hasta que cesa en las funciones de Provincial de los Salesianos en 1996.

En el año 1997 vuelve al sector de María Auxiliadora, nombrado como coordinador del área de marginación de las Antillas. Ya en 1999 es elegido coordinador del sector Marginación en América Latina hasta el 2009.

En el año 2000 funda la Red Muchachos y Muchachas con Don Bosco, que reúne a todas las obras de los salesianos que trabajan con los niños, niñas y jóvenes en situaciones de marginación y riesgo, donde fue director hasta julio del 2011. En ese mismo año es nombrado director de la Fundación Salesiana Don Bosco y delegado responsable de los Antiguos Alumnos de los Colegios y obras de los Salesianos en las Antillas. En ese mismo año el periódico Diario Libre le otorga la distinción de Hombre del Año por sus aportes a la sociedad dominicana.