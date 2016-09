Dirk Nowitzki aspira a jugar dos años más

Dirk Nowitzki planea jugar al menos dos temporadas más para los Dallas Mavericks. Sin embargo, esa no es una promesa. “Siempre dije que quería valorarlo año tras año”, dijo Nowitzki ayer, mientras que promovía un evento de tenis de celebridades que él acogerá el domingo en la SMU.

“Firmar un contrato de dos años no quiere decir que necesariamente tenga que jugar esos dos años. Creo que vamos a ver cómo sale el próximo año, cómo responde el cuerpo y luego vamos a tomar esa decisión de nuevo el próximo año. Pero, obviamente, me gustaría jugar los próximos dos años”.



“En ese momento estaré llegando a los 40 y eso ya es una edad alta en la NBA, por lo que tendremos que esperar y ver cómo responde el cuerpo los próximos dos años”, dijo.



Nowitzki consiguió un aumento significativo cuando volvió a firmar con los Mavs este verano tras salirse de su última campaña de un acuerdo de descuento de la casa, el que le habría reportado $8.7 millones esta temporada.