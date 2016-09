Harán evento para incentivar el manejo responsable

16/09/2016 12:00 AM - El Caribe

Se trata del “Road to safety driving day”, una iniciativa del Grupo Automotriz Pellerano Nadal, diseñada para jóvenes estudiantes de último año de bachillerato de colegios invitados. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, República Dominicana es el país con mayor índice de mortalidad por accidentes de tránsito en Latinoamérica. Conscientes de esta realidad, el Grupo Automotriz Pellerano Nadal desarrolla la iniciativa “Road to safety driving day, orientada a promover en los jóvenes dominicanos una nueva generación de conductores responsables y lograr así reducir la mortalidad por accidentes de tránsito.



Durante la jornada, los estudiantes que cuenten con licencia de conducir o carnet de aprendizaje recibirán clínicas de conducción impartidas por pilotos expertos nacionales e internacionales, los cuales viajarán al país especialmente para este evento.



En la actividad se ofrecerán conferencias educativas y talleres sobre seguridad vial, primeros auxilios, cambio de neumáticos, prevención de asaltos y seguridad personal. Igualmente, se promoverá la cortesía vial, con el fin de hacer de la nuestra una ciudad más amigable. El evento tendrá lugar el sábado 01 de octubre de 2016 en las instalaciones de la UNPHU, en horario de 8:30 am a 5:00 pm.