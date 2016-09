Jiménez: “Gracias a los Gigantes por creer en mí”

El jardinero Eloy Jiménez fue seleccionado primer pick de los Gigantes del Cibao durante el sorteo de novatos 2016 que realizó ayer la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom). Jiménez, firmado por los Cachorros de Chicago en 2013 con un bono de 2.8 millones de dólares, es un jugador que viene de conectar 14 cuadrangulares y remolcar 81 carreras con el equipo Myrtle Beach, Clase A avanzada en las Menores.



“Es un jugador de cinco herramientas. Su progreso nos hizo más fácil su selección. Es un pelotero con muchas garras. Tiene hambre de jugar, puntos que también nos llevó a escogerlo”, dijo Ismael Cruz, gerente general de los Gigantes. Jiménez, quien cumplirá 20 años el 27 de noviembre próximo, no estuvo presente en el sorteo, debido a que su equipo logró, la noche del pasado miércoles, su segundo campeonato en la Liga Carolina, pero dejó su impresión mediante un video mostrado en el Salón de Conferencias de Claro, donde fue celebrado el draft.



“Les doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de pertenecer a los Gigantes del Cibao. Me siento muy agradecido por el señor Ismael Cruz, y de los Gigantes por creer en mí. Me hubiese gustado estar allá”, expuso Jiménez, quien fuera seleccionado “Jugador y Prospecto del Año” de la Liga Medio Oeste.



De su lado, las Águilas Cibaeñas escogieron a Víctor Robles, un veloz jardinero que pertenece a los Nacionales de Washington. “Robles es un jugador con mucho talento”, señaló el presidente de las Águilas, Winston –Chilote- Llenas. “Será un pelotero tipo águila de mucha velocidad. Tiene buenas piernas. Es un pelotero de mucho tiempo en el conjunto. Víctor siempre fue proyectado para ser nuestro primer pick”, agregó.



Llenas no confirmó si el equipo de los Nacionales les otorgue el permiso al jugador de 19 años para que vea acción en el venidero torneo invernal, pautado para arrancar el 20 de octubre próximo. Robles estuvo entre los 11 de un total de 100 jugadores que registraron una gran ofensiva en las Menores este año.

“Gracias al conjunto de las Águilas por darme la oportunidad de pertenecer a su gran familia de peloteros. Una de las principales herramientas de las que puedo intimidar al contrario son las piernas”, indicó Robles.



La primera ronda de escogencias continúo con los Toros del Este, que optaron por el también jardinero Magneuris Sierra, quien bateó .307, fruto de 161 hits en 524 turnos en clase A de los Cardenales de San Luis.



“Sierra es un jugador de posición premium, un bateador zurdo que hace contacto, buen corredor y con un alto promedio de embasarse”, expresó Pablo Peguero, gerente general del equipo romanense. “Este muchacho viene de batear sobre .300 en más de 500 turnos, puede conectar por todos los lados del terreno, se robó más de 30 bases y además posee una gran defensa”, agregó.



Luego, los Leones del Escogido obtuvieron los servicios del intermedista de los Cardenales, Eliezer Álvarez, quien viene de registrar una buena actuación en las Menores con el equipo Peoria Chiefs en Clase A, donde bateó .323 producto de 140 imparables (agregados 36 dobles, seis triples y seis jonrones).



A seguidas, el turno correspondió a los Tigres del Licey, que optaron por el inicialista de los Gigantes de San Francisco, Miguel Gómez.



“Me siento bien orgulloso de poder pertenecer a los Tigres del Licey. Soy liceísta hasta la muerte y gracias a Dios que este fue el equipo que me escogió”, dijo un emocionado prospecto, mientras recibía del gerente general del conjunto azul la camiseta y gorra que lo oficializaban como nuevo jugador de los 21 veces campeones invernales.



De su lado, Noboa anunció la inclinación por Gómez, un jugador de 23 años que batea a la zurda, tira a la derecha, y que la temporada de 2016 la dividió en 66 partidos con Augusta de la Liga del Atlántico Sur (A) y 43 en San José, Liga de California, A avanzada.



“Miguel es un jugador versátil que puede jugar primera, tercera y puede ser bateador designado. Es un bateador .300 natural donde ha estado en las Menores Estamos sumamente contento. Sabemos que puede batear y un jugador que podemos utilizarlo para este mismo año por lo que puede ver mucha acción con los Tigres del Licey”, indicó Noboa.



Mientras que las Estrellas Orientales cerraron la primera ronda con la selección de pitcher Alexis Candelario, quien actuó en la Liga Profesional de México con los Rojos del Águila de Veracruz, donde compiló marca de 3-1 en siete presentaciones. Jiménez, Robles y Sierra fueron los únicos tres prospectos de la prinera ronda que estuvieron presente en el sorteo.



En total se escogieron 149 prospectos, 50 de ellos lanzadores. En las últimas cuatro rondas las Águilas Cibaeñas no escogieron. Mientras que los Gigantes del Cibao, Toros del Este y Estrellas Orientales decidieron no hacer uso de selección en la última ronda.

Segunda ronda y video sobre Asmar Sánchez

Los Gigantes seleccionaron en la segunda ronda a Yeyson Yrizarry, un siore de Texas; las Águilas al paracorto Erick Mejía (Dodgers); los Toros a José Pujols (jardinero de los Filis); los Leones a Willi Castro (intermedista de Cleveland); los Tigres a Sergio Alcántara (siore de Arizona) y las Estrellas a Osvaldo Duarte (paracorto de Houston). Previo al inicio del sorteo, el presidente de la Lidom, Leonardo Matos Berrido presentó un video de Alejandro Asmar Sánchez, a quien está dedicado el próximo torneo invernal, resaltando su trayectoria como exjugador de béisbol.