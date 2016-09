Jugador de rugby golpea y tira al suelo un peatón; sus amigos filman y ríen

Julián Cirigliano es el nombre del joven que esta semana ha sido repudiado masivamente en las redes sociales.

Juega en el club de rugby argentino San Cirano y el pasado 12 de septiembre se pudo ver a través de Facebook un video donde aparece empujando y tirando al suelo a un peatón en la calle. Sus amigos lo filman y se ríen desde un auto al que luego se sube.

Según publicó Actualidad.rt.com, las imágenes fueron difundidas por el usuario Facu Viberti que en el posteo escribió: "Este pibe se llama JULIAN CIRIGLIANO juega al rugby, se lo ve cagado de risa empujando a un pobre hombre de la calle, este video es UNO de muchos". Viberti añadió: "Lo subo porque una persona con tan pocos valores, no puede jugar a un deporte tan honesto como el rugby".

Inmediatamente el posteo se hizo viral y superó las cinco millones de reproducciones. Medios de comunicación de Argentina se hicieron eco de la noticia aumentando la indignación por lo sucedido. Esto obligó al club a tomar una decisión.

Mediante un comunicado oficial difundido un día después de que se conociera el video, San Cirano anunció cuál era la sanción para Cirigliano y los dos acompañantes que filmaron el video. "Repudiamos enérgicamente todo hecho de violencia en términos generales y, particularmente, este hecho. Los socios identificados han sido suspendidos, en los términos que lo dispone el Estatuto del club San Cirano", señalaron.

Esto implica que no podrán volver a jugar al rugby en el club ya que la actitud "no representa los valores que promueve" esa institución. Asimismo el comunicado explica que "los socios en cuestión han aceptado realizar tareas comunitarias como acción reparadora de tan lamentable acto de violencia". Lo harán participando de manera voluntaria en las fundaciones 'Amigos en el camino' y 'Frío Cero', organizaciones "dedicadas a atender personas en situación de calle".

Diego Conde, responsable del rugby en San Cirano (en la institución se practican también otros deportes) declaró: "Estos chicos no representan más al club, ahora fueron suspendidos y acompañamos a los padres para que les den herramientas y puedan reparar lo que hicieron". El dirigente, claramente enojado, calificó a los jóvenes como "unos imbéciles". No obstante aclaró que se decidió no expulsarlos para que "sigan con las tareas reparadoras".

El descargo

Según reveló el diario Clarín, el agresor hizo un breve descargo en un grupo de Whatsapp de amigos. Sin pedir disculpas, Cirigliano decidió cargar la responsabilidad sobre la víctima.

"Yo venía de lo de una mina, Nico y Jony me pasaron a buscar... Me estaba subiendo al auto y el chabón este se quiso subir al auto, le decíamos que no y el chabón insistía hasta que logramos que se vaya", puso en un mensaje. Fue entonces que, según el relato, "cuando se va le pega al auto y se va". Tras esa secuencia "pasó lo del video", dijo.

Sanciones ejemplares en el rugby

Al menos en Argentina, los clubes dedicados al rugby tienen una tradición de imponer duras penas a quienes violan alguna norma y afectan la imagen de la institución.

En el mes de julio un jugador del club Aguará Guazú de la provincia de Tucumán fue suspendido por 99 años luego de morder y arrancar el dedo a un rival durante un partido. Unos meses antes, en abril, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) decidió prohibir a otro jugador participar de sus torneos por 29 años luego de patearle la cabeza a un adversario.