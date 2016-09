Vicepresidente descarta estallido social en Venezuela

PORLAMAR, Venezuela. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz descartó el jueves que pueda darse un estallido social en Venezuela, que hace frente en la actualidad una compleja crisis económica que ha generado un creciente descontento contra el Gobierno. “Si no se dio antes (el estallido social), no se dará. Aquí la oposición no tiene fuerza para hacer estallido social”, afirmó Istúriz en conferencia de prensa, pero admitió que la oposición “puede canalizar una mayoría del descontento en un momento determinado”.



Ante el deterioro de la popularidad del presidente Nicolás Maduro, que según las principales encuestas locales ronda 20%, el vicepresidente indicó que ese tema “no me preocupa” y sostuvo que su prioridad es resolver el problema del abastecimiento y “enfrentar lo que me genera el descontento”.



Venezuela está sumida en una compleja crisis dominada por una desbordada inflación de tres dígitos que se prevé que este año podría superar 700%, y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.



“Los momentos más duros ya pasaron”, dijo Istúriz al asegurar que ya llegaron al país las materias primas e importaciones para garantizar la producción y atender las dificultades de abastecimiento en lo que resta del año. La economía va “poco a poco, pero despegando”, agregó.



El Fondo Monetario Internacional estima que la economía venezolana podría sufrir este año una contracción de 10%, lo que superaría en casi el doble la caída del 2015 que fue de 5.7%.



Por otra parte, el vicepresidente reiteró que el referendo revocatorio de mandato de Maduro no se dará este año, como aspira la oposición, y planteó que no tendría sentido hacer la consulta luego del 10 de enero del 2017, cuando se supera más de la mitad del actual período presidencial. La constitución establece que si el referendo se da luego de la mitad del mandato de seis años, el vicepresidente de turno debe completar los dos últimos años del Gobierno.