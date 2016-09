El “sí”, punto común de los peloteros de RD para el Clásico 2017

Nueva York.- Las grandes hazañas van acompañadas de muchas satisfacciones, pero además traen consigo grandes responsabilidades. Esa es una realidad que el comité gestor del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol de 2017 conoce al dedillo.



Y es que el triunfo de manera invicta de la tropa dominicana en la pasada versión del evento mundialista no solo generó un mar de alegrías entre los protagonistas de la proeza y en todo el pueblo dominicano, sino que a la vez elevó el entusiasmo y las expectativas en torno a la defensa de la corona quisqueyana en la próxima versión del clásico. De hecho, ya ha forjado un gran fervor entre los jugadores dominicanos como es el caso de la nueva sensación de los Yankees, Gary Sánchez que añora con el momento de vestirse con el uniforme dominicano.



“Si me invitan, voy a estar preparado cien por ciento para ayudar”, manifestó Gary, quien fue nombrado Jugador y Novato del Mes de agosto en la Liga Americana al acumular 11 jonrones, nueve dobles y 21 remolcadas en 24 compromisos.



De igual manera, ha despertado el interés en el joven patrullero de los Piratas de Pittsburgh Gregory Polanco en representar por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol. “Estoy cien por ciento disponible para poder jugar porque para mí sería un orgullo. Sólo espero que me den el permiso aquí (Piratas)”, sostuvo Polanco, quien esta temporada batea .264, 21 bambinazos y 83 impulsadas.



Y si de jóvenes aspirantes hay por cantidad a ponerse el uniforme tampoco se quedan atrás los que en el pasado han representado al país y han llenado de logros la tierra del merengue. Tal como ocurrió en el 2006, aquel hombre de Altamira que desplegó recta sobre las 95 millas, incluso pasó de las 100 millas en el Clásico Mundial de Béisbol 2006, anhela de nuevo brindarle una gran satisfacción al pueblo dominicano, y quizás despedirse con la bandera tricolor en el pecho.



“A mí me gustaría representar a la República Dominicana, si me dan la oportunidad. Pienso que sería mi última carta de presentación, si Dios me lo permite”, manifestó Bartolo Colón con perspicaz sonrisa. A sus 43 años no sólo está rompiendo con todos los pronósticos establecidos en las Grandes Ligas, sino que está como un viejo dicho ‘soy como el vino entre más viejo mejor’.



Hace apenas cuatro meses, Colón alcanzó su victoria número 220 de por vida en la Gran Carpa. Hasta el momento mantiene una sólida actuación con el equipo de los Mets esta temporada con 13-7, efectividad de 3.27 y 231 triunfos.



“No solo para los latinos es una ayuda, sino para todos los que están ahí. Es uno de los más queridos en el camerino. Ayudó mucho a Familia y otros jóvenes más”, dijo Terry Collins, capataz de los Mets. “No se sorprendan si al final de la temporada es uno de los lanzadores con más entradas, porque Colón resuelve en todos los aspectos que lo colocamos”.



En la rotación, también lo acompañaría un Francisco Liriano, quien confesó a elCaribe entrenar duro y alistarse en la temporada muerta para representar dignamente el combinado dominicano.



“Sí, con todo el gusto del mundo. Estoy disponible. Aún no me ha llegado la invitación pero estoy a la espera de eso. Y espero en Dios que me la hagan y con mucho gusto lanzaré”, expresó Liriano, quien ahora se encuentra con los Azulejos.



El futuro Salón de la Fama y potencial miembro del club de los 3,000 hits, Adrián Beltré, también desearía plasmar su huella al equipo quisqueyano antes de colgar los spikes en su carrera de 19 temporadas en las Mayores.



“Estoy interesado aunque hay un buen talento en la antesala. Esta Manny Machado y Maikel Franco. Son jugadores muy buenos. Quizás si quepa y éste en salud. Tal vez me anime a jugar”, aseveró Adrián, quien lleva ahora mismo 443 cuadrangulares de por vida. Entre los antesalistas en la historia de Grandes Ligas, sólo han conectado más Mike Schmidt (548), Eddie Matthews (512) y Chipper Jones (468). A su vez, Manny Machado, de los Orioles expresó su pretensión de jugar para el conjunto dominicano. “Claro que sí, que estoy dispuesto a jugar por dominicana. Sólo espero mantenerme saludable”, afirmó Machado, quien el año pasado jugó el calendario completo. También junto a estos estelares antesalistas, podrían ver una cara nueva y que se afianza como el jugador franquicia de los Filis y, en la tercera base Maikel Franco.



“Para mí sería un sueño hecho realidad ya que tantas veces tuve la oportunidad de ver los juegos del Clásico y ahora estar ahí como uno de los peloteros que representan a nuestro país, para mí lo sería todo”, dijo Franco vía telefónica, que en su segunda temporada en la Gran Carpa ya sobrepasó los 20 jonrones con 22.



Otro que no perdería la oportunidad del llamado a la patria sería el versátil jugador de los Indios de Cleveland José Ramírez, que esta campaña se ha colocado como uno de los líderes ofensivos de la tribu. “Claro que me encantaría ir al Clásico. Sería uno de mis grandes sueños”, indicó Ramírez, quien batea .310 con 67 remolcadas.



Viejos conocidos



Sí bien es cierto que el último equipo conformado por el Gerente General, Moisés Alou, dio resultado. Esta vez, hay un mayor grado de posibilidad que se conformen con la mayoría de aquellos mismos que se unieron para darle vida a un equipo ‘sin nombres pero sobre todo de mucha unión’. Como siempre se espera una temible alineación como la que destelló en la cita pasada, en la cual el petromacorisano, Robinson Canó, lideró el poderío al bate tras batear .469 (32-15) con cuatro dobles, dos jonrones, seis impulsadas y cinco anotadas para así ganar el Jugador Más Valioso del campeonato.



Tanto Canó como Nelson Cruz confirmaron su participación a elCaribe. Ambos fueron piezas claves en la conquista de del primer cetro mundialista para la República Dominicana, que hizo historia como campeón invicto, al triunfar en los ocho partidos que disputó, lo que no se había logrado en las dos primeras ediciones que ganó Japón, primero con récord de cinco ganados y tres perdidos y después con marca de siete victorias y una derrota.



Además, Carlos Santana, quien se encuentra junto a su equipo de Cleveland en la lucha por un boleto a la postemporada reiteró su participación para defender la corona.



“Tú sabes que soy un dominicano, me siento bien orgulloso de ser bien dominicano, siempre si hay que representar a la bandera, estoy dispuesto”, indicó Santana, quien por primera vez en su carrera cruza la frontera de los 30 cuadrangulares en las Grandes Ligas.



Sí la salud estaría de parte de Santiago Casilla y José Bautista, el primero como parte fundamental de esa irrompible unión en el 2013, y el segundo como un bate de poder, ambos podrían vestir la franela de la cuarta edición del Clásico.

“Claro que sí podrían contar conmigo. Siempre he estado dispuesto.



Lamentablemente en el pasado, en una ocasión no me invitaron y en otra no me permitieron por una lesión pero si jugué una vez y si espero que el año que viene, me convoquen para jugar en el Clásico”, afirmó José Bautista.



De su lado, Santiago Casilla, quien se encargó diariamente de llevar la palabra del señor al camerino dominicano aseguró que si todavía existen las condiciones físicas no habría ningún inconveniente en ponerse la camiseta de la patria otra vez.



“Veremos cómo terminemos y donde estemos, porque si estamos bien estamos disponibles de ir al clásico, ya que fui, y sé que a los muchachos le gustaría que fuera de nuevo. Vamos si Dios quiere”, dijo Casilla.

Los prepatativos marchan bien

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Héctor -Tito- Pereyra, afirmó que los preparativos hacia el Clásico de 2017 van por buen camino. “Hay una dulce preocupación y es que la mayoría de los jugadores que militan en Grandes Ligas tienen interés de ser parte del grupo dominicano”, indicó Pereyra.

“Por primera vez, existirá un involucramiento directo con el Ministerio de Deportes. El ministro Danilo Díaz y yo nos reunimos para discutir el presupuesto del equipo del Clásico y ha tenido buena receptividad”, dijo a elCaribe.

Asimismo, según fuentes, el dirigente que contribuyó al primer Clásico para el país, Tony Peña, de manera extraoficial asumiría el cargo de capataz del equipo quisqueyano y sólo está a la espera de la autorización del equipo para el cual trabaja en las Mayores.

8-0

Fue el récord del representativo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013.

5

Criollos estuvieron en el equipo ideal: Edwin Encarnación, José Reyes, Robinson Canó, Nelson Cruz y Fernando Rodney.