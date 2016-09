Dicen que patrulla asesinó pareja en SC

17/09/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

Familiares de un primer teniente del Ejército y su esposa que murieron a balazos a manos de una patrulla policial en un colmado propiedad del militar ubicado en Canastica, provincia San Cristóbal, calificaron el hecho como un vil asesinato. Marlene y Juliana Medrano, hermanas del primer teniente del Ejército, Dionicio Medrano de los Santos, rechazaron la versión policial, tras sostener que el hecho ocurrió porque la pareja no se dejaba extorsionar por los agentes de la patrulla.



Manifestaron que sus parientes eran constantemente presionados por el segundo teniente Cuevas Arias, a quien acusan de haber ordenado el asesinato de la pareja cuando estos salieron del colmado y rogaron que no los mataran.



El informe preliminar, dado a conocer por la Policía, señala que la señora Josefina Reyes y Reyes, de 45 años, murió a causa de una herida de bala en la espalda, que sufrió durante un incidente de una patrulla de la Policía con el primer teniente del Ejército, Dionisio Medrano de los Santos, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital de las Fuerzas Armadas, y el segundo teniente policial José Luis Cuevas Arias resultó herido y fue ingresado en el Hospital General del cuerpo del orden.



Medrano de los Santos llevaba 20 años de servicio activo en el Ejército Dominicano y desde hace seis años instaló el colmado El Guardia junto a su pareja.



Epifania Reyes, madre de la víctima, dijo que Medrano de los Santos tenía problemas personales con el oficial policial, luego de que le ganara una pelea de gallos.



“La hija mía salió con la mano en la cabeza y gritando que no le disparen y uno de los de la patrulla dijo: ‘tírenle’”, dijo la señora Reyes.



Negó que Medrano de los Santos estuviera borracho como se informó.

La Policía informó ayer que investiga los pormenores del caso que ha consternado a los moradores del sector Canastica.

Tiroteo deja a oficiales con varias heridas

Según la versión preliminar de la Policía, el incidente se produjo cuando el señor Ángel Luis Pinales, de 27 años, trataba de escapar de la patrulla, integrada por Cuevas Arias, se refugió en el colmado y el militar se opuso al arresto del perseguido, y tras una discusión sacó una pistola que portaba, originándose un enfrentamiento a tiros en el cual la señora Reyes y Reyes resultó mortalmente herida y los dos oficiales con múltiples heridas de bala.