Programas kilométricos se extinguieron por altos costos y falta de talento en la TV

La televisión dominicana ha ido restando tiempo a las producciones, especialmente a los programas de variedad de los fines de semana que tuvieron como predecesores a los espacios “kilométricos”, llamados así por tener una duración de hasta más de seis horas al aire. Sábado de Corporán y El Gordo de la Semana, en el caso local, y Sábado Gigante, en el plano internacional, entre otros, fueron los patrones a seguir por muchos años.



Con el paso del tiempo, este modelo fue desapareciendo, y la justificación se resume en tres factores fundamentales: pocos recursos económico, la variedad acentuada con fórmulas extranjeras y a la falta de figuras, según coincidieron los productores Rafael Taveras, Jochy Santos y Leonardo Villalobos.



“Este formato ha desaparecido porque ya no hay patrocinio para eso. Las empresas están muy tímidas y prefieren invertir en la programación del canal antes que en un espacio en específico, excepto unos pocos programas que viven de las publicitarias, pero los otros viven de que su productor es una persona hábil que se maneja con políticos, empresarios independientes, etc. y los sostienen atento a eso y no con publicidad. Así no hay forma de sostener un programa kilométrico”, justificó Rafael Taveras a elCaribe, quien formó parte del equipo de productores de los años dorados de Sábado de Corporán.



Explicó que otro factor negativo es que no hay, de la nueva generación, figuras con el calibre para mantener este tipo de formatos. Sin embargo, entiende que Jochy Santos, Domingo Bautista y Michael Miguel Holguín darían la talla para mantener un programa de variedad de fin de semana de larga duración. Agregó que no solo en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, es difícil que aparezca un presentador que sostenga un programa por el simple hecho de ser figura, ya que entiende que el gran peso recae en los productores, que son quienes crean y determinan el contenido.



“Los programas kilométricos deben tener contenido y eso conlleva presupuesto. También están los presentadores que son simplemente presentadores, no son figuras de preponderancia por sí solos, sino que son figuras que hablan bien, se ven bien, se expresan bien y el productor puede manejar eso y hacer contenidos interesantes”, sostuvo.



Por otro lado, el presentador Jochy Santos lo atribuyó, además, a la apertura que han tenido los medios de comunicación y recordó la época de El Gordo de las Semana, que se transmitía los domingos de 12 del mediodía a 8:00 de la noche, explicando que era el foco de entretenimiento local fundamental que tenía el público, por las limitadas opciones que existían. Esto era un fenómeno que se daba en varios países de Latinoamérica.



“La televisión, definitivamente, ha cambiado mucho no solamente en los contenidos, sino en todo lo que se le presenta al público. El tiempo en televisión también se ha ido acortando en la medida que fueron entrando estas ventanas de opciones que tienen los televidentes, porque la atención del público varía mucho. Ahora hay Netflix, cable, computadora, internet, entre otras cosas”, explicó el comunicador.



Jochy Santos pronosticó que con el paso del tiempo los espacios televisivos se irán achicando aún más, ya que entiende que los programas de una o dos horas son los que más llaman la atención de la audiencia.



Sobre la falta de figuras para desarrollar un programa kilométrico en esta época, aseguró que a los talentos jóvenes “les faltaría un poquito más de cancha para poder ser la figura principal, porque muchas veces no tienen la capacidad para tocar diferentes aristas que les permita la animación de un programa de esa naturaleza”.



El venezolano Leonardo Villalobos, quien hace poco se integró también a la parte de producción en la pantalla chica dominicana, a través de Telecentro, dejando de conducir uno de los pocos programas kilométricos que aun existen, Sábado Sensacional ( Venevisión), sostuvo que la evolución de los medios afectó la existencia de los espacios de larga duración y que con el tiempo los productores se han visto obligados a condensar en dos o tres horas lo que antes se hacía en siete u ocho. “Cada vez el público tiene más acceso (a múltiples contenidos) y entretener se convierte en un reto cada vez mayor para los productores, porque exige mucho y tienen muchas alternativas. Ahora tú eliges lo que quieres ver, cuándo, cómo y dónde, sin siquiera tener que estar pegado a un televisor”, sostuvo.

Reacciones

Hay “productores” que no son productores de nada, sino dueños de programas que quieren hacerlo todo”.

Rafael Taveras

Productor de televisión

La TV es muy cara. Esos programas requieren de mucho dinero. Ya no hay grandes presupuestos como antes”.

Jochy Santos

Presentador, Animador y productor

Ahora hay un poco más de facilidad y priman otros criterios a la hora de escoger talentos para los programas”.

Leonardo Villalobos

Presentador, Animador y productor