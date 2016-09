Rector de la UASD se reúne con grupos universitarios

17/09/2016 12:00 AM - Iván Féliz

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fernández, se reunió con varias organizaciones a fin de analizar la situación de anarquía que vive la institución. Tanto la Federación de Asociaciones de Profesores (Faprouasd), como la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) y los grupos estudiantiles agrupados en la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) se desvincularon de los desórdenes organizados por grupos no institucionales que están alterando la marcha de las labores de la institución, al tiempo de solicitar a las autoridades de la universidad que se identifique y se sancione a los revoltosos.



En la reunión, en que el rector estuvo acompañado del vicerrector de Investigación y Postgrado, Francisco Vegazo, y otros funcionarios, se insistió en señalar que los métodos de lucha utilizados por esos grupos para reclamar un presupuesto justo para la universidad y mejoras salariales para sus servidores, no son correctos, y ponen en riesgo a docentes, empleados, estudiantes, alterando el orden público en los alrededores del recinto.



Al agotar los diferentes turnos, los dirigentes de los grupos universitarios destacaron la necesidad de preservar la Universidad, ya que es la principal institución de educación superior de la República Dominicana y representa la única oportunidad para que las clases sociales de menores ingresos puedan obtener una formación universitaria y la posibilidad de lograr la movilidad social basada en sus aportes a la sociedad a través del ejercicio de una profesión digna.



Grullón aseguró que se tienen evidencias que identifican a participantes en los desórdenes y que se actuará contra ellos, ya que un grupo de revoltosos no puede alterar la marcha de la institución académica y atentar contra los justos reclamos por un mejor presupuesto que lleva a cabo la universidad frente al Gobierno y el Congreso.